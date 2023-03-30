Inglaterra retrasa su plan de aumentar la edad de jubilación a 68 años

El Reino Unido anunció que todavía no adelantará su planeado aumento de la edad de jubilación a los 68 años, el Gobierno de Inglaterra ha informado que aplazó la decisión hasta después de las próximas elecciones, tiempo en el que realizará un nuevo estudio de impacto.

Actualmente, la edad de jubilación pública en Inglaterra es de 66 años, pero el Gobierno de Reino Unido tiene previsto que aumente a 67 entre los año 2026 y 2028, para posteriormente aumenta hasta los 68 entre los años de 2044 y 2046.

Sin embargo, una revisión encargada por el Gobierno británico, que fue efectuada en el año 2017, propuso adelantar el cambio a 68 años para los años entre 2037 y 2039.

El Gobierno de Inglaterra está obligado a revisar la edad de jubilación estatal cada seis años y la última revisión, publicada este jueves (30 de marzo de 2023), recomendaba el aumento a 68 entre los años de 2041- 43, en parte debido a la ralentización del aumento de la esperanza de vida desde 2017.

"I am deeply proud of what this Government has done through very difficult circumstances"



Work and Pensions Secretary @MelJStride on the comprehensive package of support the Government continues to make available to support the most vulnerable in society #HelpForHouseholds pic.twitter.com/j65IbVwxA0 — Department for Work and Pensions (@DWPgovuk) March 29, 2023

Mel Stride, secretario de Estado de Trabajo y Pensiones de Inglaterra, ha señalado al Parlamento británico que aún no había suficientes pruebas disponibles acerca del impacto a largo plazo de retos recientes como la Covid-19, para tomar una decisión sobre el momento del aumento a 68 años.

El secretario también dice que: "Tengo previsto que se lleve a cabo una nueva revisión en los dos años siguientes al próximo parlamento para considerar de nuevo el aumento a 68 años" y agrega que: "El Gobierno no tiene intención de modificar la legislación vigente antes de que concluya la próxima revisión".

Cabe señalar que los conservadores, en el Gobierno de Inglaterra, van por detrás de los laboristas, en la oposición, en los sondeos de opinión antes de las elecciones previstas para el año que viene (2024).

🔴 Secretary of State for Work and Pensions @MelJStride

is making a statement on the "Second State Pension Age Review"



Watch live ⬇️ https://t.co/eSvL9GAUq1 — UK House of Commons (@HouseofCommons) March 30, 2023

¿Cómo es la jubilación en Inglaterra?

La edad actual de jubilación en Inglaterra (Reino Unido) es de 66 años. Aunque se mantienen vigentes las propuestas para ir aumentándola progresivamente hasta los 68 años entre los años de 2044 y 2046.

Los laboristas señalan que apoyaban la decisión, pero cuestionan el momento elegido, citando comentarios anteriores del Gobierno de Inglaterra acerca de que adelantar el aumento era necesario para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Jonathan Ashworth, portavoz laborista de Trabajo y Pensiones, dice que: "Ahora resulta que, a sólo un año de las elecciones generales (...) no es tan imprudente e irresponsable abandonarlo después de todo".

Labour will always stand with working people.



It's what drives us to build a better Britain, and is at the heart of our local election campaign. #VoteLabour on Thursday 4 May. pic.twitter.com/CH7X8IeU23 — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) March 30, 2023

¿Cuánto se cobra de pensión en Inglaterra?

-En Inglaterra, la pensión básica (primer nivel), consistente en 132.75 libras (unos tres mil pesos) semanales, lo cual equivale aproximadamente al 18.6 por ciento del salario medio.

-Nueva Pensión del Estado (nivel único para nuevos pensionistas desde el año 2016), consistente en 173.15 libras (cerca de cuatro mil pesos) semanales, lo cual equivale aproximadamente al 24.4 por ciento del salario promedio.

En el último mes, Francia ha vivido algunos de sus peores disturbios sociales efectuados en años debido a los planes del presidente Emmanuel Macron acerca de retrasar dos años la edad de jubilación, de los 62 a los 64 años.