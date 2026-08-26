¿Pensabas aplicar a esta visa? El gobierno de Estados Unidos suspende temporalmente las citas a nivel mundial

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó una pausa en las citas para solicitudes de visas de inmigrante en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo, en el marco de las políticas de control migratorio aplicadas durante su segundo mandato en la Casa Blanca.

Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que la medida responde al inicio de un programa global de capacitación dirigido al personal consular. Las citas previamente programadas para trámites de visado serán ajustadas y reprogramadas para acomodar las jornadas de entrenamiento.

Sec. Marco Rubio has just PAUSED foreigner visa applications worldwide, so that staff can be trained about blocking migrants who would likely need taxpayer welfare to live in America. pic.twitter.com/4osXt7eMgM — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 26, 2026

¿Por qué la suspensión?

De acuerdo con la versión oficial emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la capacitación busca instruir a los oficiales consulares para identificar a aquellos solicitantes que puedan convertirse en una carga pública para el país, así como estandarizar los criterios de evaluación de los expedientes.

Esta suspensión de las actividades consulares provocó que los solicitantes con entrevistas agendadas en diversos países recibieron notificaciones por correo electrónico informando sobre el aplazamiento de sus citas, con el compromiso de recibir una nueva fecha posteriormente.

La administración ha implementado restricciones adicionales tanto para la migración irregular como para la legal, incluyendo el incremento de tarifas en ciertas categorías de visas de trabajo.

El frenazo a las citas consulares no solo afecta a miles de familias en proceso de reunificación, también podría convertirse en un duro golpe a la economía estadounidense. Varios grupos empresariales en Estados Unidos han comenzado a encender las alarmas ante el inminente impacto que esta parálisis administrativa tendrá en sectores clave como la tecnología, la agricultura y la salud, los cuales dependen en gran medida de la llegada constante de talento y mano de obra calificada del extranjero para mantener sus operaciones.

🇨🇦 Trump administration has paused immigrant visa appointments affecting major family-based, employment-based, diversity, adoption, and other categories



🇨🇦 Check out which U.S. immigrant visas are affected and which temporary visas are not included 👇https://t.co/PA8193gpDK — Immigration News Canada 🇨🇦 (@CanadaImmigra20) August 26, 2026

Aumentan los requisitos para solicitar una visa

La suspensión de las citas coincide con reveses legales para la administración federal. Recientemente, un juez federal en Estados Unidos anuló una directiva del secretario de Estado, Marco Rubio, que pretendía suspender la emisión de visas de inmigrante a ciudadanos procedentes de 75 países, al determinar que la medida excedía sus facultades legales.

Asimismo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado que los controles de ingreso son cada vez más difíciles para los extranjeros, además acusan que las revisiones ideológicas y las revocaciones de permisos de residencia vulneran derechos fundamentales y generan incertidumbre entre las comunidades de migrantes.