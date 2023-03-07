Se arma pleito en redes sociales entre el PRI y Movimiento Ciudadano

Ciudad de México. Luego de que la dirigencia de Movimiento Ciudadano anunció que no presentará candidatos para las elecciones en el Estado de México y Coahuila y que acusara un presunto pacto llamado “Primor” entre el PRI y Morena, se abrió una guerra de dimes y diretes entre priistas y emecistas en redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, acuso a Movimiento Ciudadano de no estar a la altura de la crísis que vive el país y cobardemente se hacen a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que les dictan desde Morena.

Señaló que Movimiento Ciudadano no tuvo el valor de ser opositor ni de enfrentarse al poder y México no necesita de tibiezas.

De nueva cuenta, @MovCiudadanoMX demuestra que NO está a la altura de las crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que le dictan desde Morena. Una vez más, MC no tuvo el valor de ser opositor. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 6, 2023

En otro mensaje, el líder de los priistas señalo que a los emecistas no les importa el futuro de las familias ni de Coahuila ni del Estado de México ya que prefieren estar del lado incorrecto de la historia y darle la espalda a Va Por México, coalición que nació como respuesta a la exigencia de la ciudadanía de ir unidos.

Responde Álvarez Máynez a Alito Moreno

Fue el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, quien también en redes dio respuesta a Alejandro Moreno por la serios de sus twits.

De entrada, acuso al líder del PRI de ser él el gran problema de la alianza al grado que ni sus candidatos lo quieren en sus campañas.

Y reprochó: “se han cansado de repetir que les “quitamos” votos. En realidad, ha sido su fachada para intercambiar gubernaturas por embajadas. Tranquilo, nos vemos en el 24”.

1. El gran problema de la alianza eres tú. Por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas.



2. Se han cansado de repetir que les “quitamos” votos. En realidad ha sido su fachada para intercambiar gubernaturas por embajadas.



3. Tranquilo, nos vemos en el 24 ✌🏽 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 6, 2023

La contra réplica del líder del PRI no se hizo esperar, pero ahora dirigido a la militancia de Movimiento Ciudadano.

“A la militancia de MC les decimos que en la coalición Va Por México tienen las puertas abiertas. Sabemos que quieren lo mejor para México y que sabrán ponerse del lado correcto de la historia en Coahuila y el Estados de México con los candidatos Alejandro del Oral y Manolo Jiménez.