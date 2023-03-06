Elecciones 2023: ¿Cuáles son los principales problemas de Edomex?

Este próximo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2023 en Coahuila y Estado de México (Edomex), ante esto, es importante saber cuáles son los problemas más importantes y una radiografía de la entidad. Cabe destacar que además de la gubernatura, se elegirán 25 diputaciones locales.

El próximo 4 de junio los mexiquenses irán a las urnas. Edomex cuenta con una población de 16 millones 992 mil 418 habitantes y está ubicado geográficamente al centro sur del país. Su capital es la ciudad de Toluca, aunque el municipio de Ecatepec de Morelos es su localidad más poblada.

El Edomex está dividido en 125 municipios. Los problemas que le aquejan en orden de importancia son los siguientes:



La pobreza.

La inseguridad.

La carencia de servicios.

A pesar de lo anterior, el Edomex contribuye con el 9.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país y es una de las entidades más industrializadas de México.

Al menos 12 millones de mexiquenses inscritos en la lista nominal de electores podrán ejercer su derecho al voto para elegir al gobernador y las 27 diputaciones locales.

🗳 Con 238 urnas, el INE implementará una prueba piloto de #VotoElectrónico en las #Elecciones2023MX del próximo 4 de junio. https://t.co/6sJiWG1O6P pic.twitter.com/YhmUii3M35 — @INEMexico (@INEMexico) March 3, 2023

Fechas clave para las elecciones 2023 en Edomex

El próximo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2023 en Edomex; sin embargo, antes de ese día existen algunas fechas clave como:



14 de enero al 12 de febrero: Precampaña para las elecciones 2023 Edomex .

. 18 de marzo al 27 de marzo: Solicitud de Registros de candidaturas para la gubernatura del Edomex.

2 de abril: aprobación del registro de candidaturas.

3 de abril al 31 de mayo: campañas.

4 de junio: jornada electoral en Edomex .

. 7 al 10 de junio: cómputos distritales.

8 de junio al 18 de agosto: cómputo estatal.

|Facebook Delfina Gómez

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2023 en Edomex?

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el primer partido que dio a conocer que Delfina Gómez sería su precandidata para la gubernatura de Edomex para las elecciones 2023.

Por otro lado, el PRI, donde gobierna en Edomex Alfredo del Mazo, ya perfila a su precandidata para las elecciones 2023 en Edomex, se trata de Alejandra Del Moral, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico del estado durante el actual gobierno.

