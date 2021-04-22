En plena clase de Zoom, ladrones entran a una casa a robar

Mientras tomaba sus clases virtuales a través de la plataforma Zoom, un joven se percató que un grupo de ladrones habían entrado a robar a su casa y pidió ayuda a su profesora para que diera aviso al 911.

En la vivienda, ubicada en la localidad City Bell, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se encontraba el estudiante de 16 años, su hermana de 12 años, sus padres y un grupo de albañiles que hacían reparaciones.

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De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el miércoles 21 de abril, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando los delincuentes entraron al inmueble y primero se encontraron con los albañiles, a uno de ellos le pegaron con un arma de fuego.

Posteriormente, los ladrones amenazaron a los dueños de la vivienda y los llevaron hasta una de las habitaciones para que les entregaran dinero, computadoras, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

En ese momento, el estudiante estaba en el primer piso de la casa, tomando sus clases virtuales por Zoom, mientras su hermana dormía en otra habitación, quien se despertó al escuchar ruidos y advirtió al joven sobre la presencia de los ladrones.

Antes de que los asaltantes llegaran a la zona donde estaba el joven, le pidió a su profesora y a sus compañeros que llamaran al 911, aunque establecieron la comunicación, la policía llegó a la vivienda cuando los delincuentes ya se habían marchado.

Como escena de película, ladrones amarran a los dueños para robar

El dueño de la casa y padre del estudiante declaró a medios locales que los asaltantes lo amarraron junto a su esposa en una habitación, mientras que a los albañiles los dejaron atados en el comedor.

“Todo ocurrió en 10 minutos y uno de los albañiles terminó con un corte en la cabeza que le provocó un hematoma”, explicó el hombre.

Los delincuentes se llevaron más de 20 mil pesos, dinero que los padres del estudiante habían ahorrado para pagar las reparaciones que su casa necesitaba.

Después de lo ocurrido, las autoridades locales analizaron las cámaras de seguridad de la zona para ubicar la ruta de escape de los ladrones, quienes hasta el momento siguen prófugos.

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