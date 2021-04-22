Mujer buscaba pareja en Facebook y terminó estafada

Una cita concertada a través de redes sociales puede tener un final feliz, pero ese no fue el caso para una mujer de Londres que conoció a un hombre a través de Facebook Dating, quien la enganchó y la estafó.

Medios locales documentaron el caso de Eva Kedoula, una maestra de 53 años, que en enero conoció en dicha red social a un joven de 34 años, llamado supuestamente Jesse, quien le habló de invertir su dinero en una aplicación para tener cuantiosas ganancias.

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Interesada en seguir hablando con el chico y en aumentar sus ingresos, la maestra no dudó en descargar la app de comercios de divisas que tienta a los usuarios a invertir sus ahorros en una empresa que es totalmente falsa.

La mujer invirtió inicialmente siete mil dólares y la aplicación le envió un mensaje que le sugerían grandes ganancias, ella siguió invirtiendo en la supuesta empresa de divisas.

Incluso llegó a hipotecar su casa y pidió al menos 50 mil dólares prestados para poder invertirlos, mientras mantenía una relación a distancia con Jesse.

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Tras algunos días, la mujer consideró que la cantidad de dinero que había acumulado por las inversiones eran suficientes y quiso retirarlas, pero la aplicación le indicaba que tenía que seguir invirtiendo para acceder a sus fondos. Ella se negó y fue amenazada de ser denunciada ante la Interpol por ser una delincuente.

Eva decidió acudir a la Action Fraud, la unidad de investigación encargada de delitos cibernéticos, para denunciar el fraude del que estaba siendo víctima.

Al respecto, investigadores ingleses declararon que este modus operandi de estafa es sofisticada y opera en todo el mundo; tan solo en Inglaterra llegan a robar alrededor de 70 mil dólares al día.

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Aunque el caso de Eva ya se investiga, las autoridades creen que los estafadores no serán atrapados porque operan a nivel internacional y Jesse, la supuesta pareja que enganchó a esta mujer, fue rastreada y se halló una dirección en Hong Kong.

“Mordí el anzuelo. Había muchas cosas que lo hacían parecer legítimo. Me hizo pensar que estaba ganando dinero, así que pedí prestado dinero que no tenía para invertir más", lamentó la mujer que sólo buscaba una cita e invertir sus ahorros.

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