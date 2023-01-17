La población china disminuye por primera vez desde 1961

La población de China descendió el año pasado por primera vez desde 1961, un giro histórico que, se espera, marque el inicio de un largo periodo de declive en el número de ciudadanos chinos. También esta situación dejará ver cómo India se convierte en la nación más poblada del mundo en 2023.

China contaba con una población de 1,412 millones de habitantes a finales de 2022, frente a los 1,413 millones que tenía en 2021, un año antes, informó la Oficina Nacional de Estadística de China.

La tasa de natalidad del año pasado fue de 6,77 nacimientos por cada 1,000 habitantes, por debajo de los 7,52 nacimientos de 2021, lo que supone el registro más bajo del que China tiene constancia.

China también registró su tasa de mortalidad más alta desde 1976, con 7,37 muertes por cada 1,000 personas, un leve aumento frente a las 7,18 muertes de 2021.

In 2023:

1. India population will exceed China

2. China population will start to decline



"During the latter part of this century, India’s working age population will likely be at least twice as large as China’s."https://t.co/m2JD1sze1L pic.twitter.com/kH9DHhUXsd — Nathan Taylor (@ntaylor963) January 6, 2023

Política del hijo único

Gran parte del declive demográfico se debe a la política china del hijo único, impuesta entre 1980 y 2015, así como a los elevadísimos costos de la educación, que han disuadido a muchos chinos de tener más de un hijo o incluso de tener alguno.

En China, las estrictas políticas de cero abortos que estuvieron en vigor durante tres años antes de una abrupta reversión (que ha desbordado las instalaciones médicas) han abonado a las perspectivas demográficas del país, según los expertos en población.

Aunque desde 2021 los gobiernos locales de China han puesto en marcha medidas para animar a la gente a tener más hijos, como deducciones fiscales, permisos de maternidad más largos y subsidios de vivienda, no se espera que estas medidas detengan la tendencia de una menor población a largo plazo.