VIDEO: Incendio arrasa con mercado de ropa en Daca, uno de los más grandes en Bangladesh

Elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones trabajan intensamente para sofocar un incendio masivo que arrasa con el mercado de ropa, uno de los más grandes de Daca, capital de Bangladesh. En este complejo comercial se encuentran unas tres mil tiendas.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni lesionados por el incendio, que comenzó durante las primeras horas de la mañana de este martes (4 de abril de 2023).

Aun así, personal del ejército de Bangladesh fue llamado para ayudar después de que las llamas se extendieran rápidamente en un área estrecha y concurrida de Bangabazar, hogar de los famosos mercados de telas en Bangladesh.

Las llamas que consumen el mercado de ropa de Bangabazar comenzaron alrededor de las 06:10 de la mañana (hora local) y bomberos de 50 unidades trabajaban para sofocarlo en el mercado de telas.

A massive fire broke out in one of the biggest clothing markets in Dhaka, Bangladesh 🇧🇩



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/PEK9VjPrJG — Disaster News (@Top_Disaster) April 4, 2023

Video del poderoso incendio que arrasa uno de los mayores mercados de ropa en Bangladesh

Rashid Bin Khalid, oficial del servicio de bomberos, ha señalado que unas 50 unidades de bomberos trabajan intensamente para apagar el incendio que arrasa con mercado de ropa, cuya causa aún se desconoce. El poderoso incendio, que se extendió a otros edificios en Daca, sigue activo luego de seis horas después de que fue declarado.

Prácticamente todas las tiendas, de los más de tres mil negocios en el mercado de ropa barata, quedaron reducidas a cenizas, y no había información inmediata acerca de si había personas atrapadas adentro, esto se puede deber a que el incendio se desató durante las primeras horas de la mañana antes de que la mayoría de las tiendas abrieran.

Muchos comerciantes del mercado de ropa en Daca, intentaron salvar su mercancía, aunque no lograron tener éxito debido al rápido avance de las llamas. Estimaban buenas ventas en vísperas del Eid-al Fitr, la mayor festividad del islam que se realiza durante este mes.

Cabe señalar que los incendios en zonas comerciales son habituales en la capital de Bangladesh, sobre todo por la poca o nula vigilancia, además de la falta de medidas contra incendios sobre todo en comercios de la industria textil.

Bangladesh 🇧🇩🔥 - Des centaines de pompiers ont été mobilisés mardi dans la capitale Dhaka pour combattre un incendie important qui fait rage dans un marché de vêtements populaire et a recouvert les quartiers les plus anciens de la ville de fumée noire. Des témoins ont déclaré… pic.twitter.com/R1l4cSwRH5 — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) April 4, 2023

¿Que se fabrica en Bangladesh?

La fabricación de textiles constituye la mayor industria de exportación en Bangladesh (representando el 91 por ciento de las exportaciones) De hecho, Bangladesh es el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo a partir de 2018.

La industria textil en Bangladesh

La industria textil es uno de los pilares de la economía en Bangladesh: representa el 20 por ciento del producto interior bruto (el valor total de todo lo que se produce en un país).

La industria de la confección, por otro lado, es la mayor fuente de ingresos de Bangladesh. Con un valor aproximado de 34 mil millones de dólares, emplea a más de 4 millones de personas en 4 mil 500 fábricas.