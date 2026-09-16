¡Accidente en pleno desfile! Policía cae de su caballo en Cuernavaca

La ceremonia cívico-militar por el aniversario de la Independencia de México en Cuernavaca tuvo un incidente que requirió atención médica. Un elemento de la Unidad de la Policía Montada de Morelos resultó lesionado luego de caer de su caballo mientras participaba en el desfile realizado en el centro de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó que el integrante de la corporación recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a una unidad médica para evaluar sus lesiones.

Policía montada recibe atención médica tras caída durante el desfile

De acuerdo con el comunicado difundido por la dependencia, el accidente ocurrió durante el Desfile Cívico-Militar conmemorativo del CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México, celebrado en el centro de Cuernavaca.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindar atención al elemento, quien fue atendido a bordo de la unidad ER-01122.

Durante la valoración inicial, el personal de emergencias reportó que el policía se encontraba consciente y presentaba signos vitales estables. Sin embargo, la revisión médica identificó diversas molestias derivadas de la caída.

El reporte señaló que el elemento presentó un traumatismo craneal clasificado como segunda prioridad, además de dolor en la mandíbula, el cuello y el tórax.

La clasificación de segunda prioridad fue incluida en el informe del ERUM, aunque la SSPC no detalló en el comunicado el alcance definitivo de la lesión cerebral ni los resultados de estudios posteriores.

Elemento permanece hospitalizado en el IMSS de Morelos

Tras recibir atención prehospitalaria, el integrante de la Policía Montada fue trasladado a la Clínica Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece hospitalizado.

La dependencia estatal indicó que el elemento continúa bajo atención médica y que se llevan a cabo las valoraciones correspondientes para determinar el alcance de sus lesiones.

El objetivo de estas revisiones es identificar posibles complicaciones y establecer el estado de salud del paciente después del accidente.

Hasta el momento, el comunicado de la SSPC-Morelos no proporciona información adicional sobre las circunstancias específicas que provocaron la caída, la evolución médica del elemento o el tiempo que permanecerá hospitalizado.