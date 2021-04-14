Por publicar comida favorita de Hitler, condenan a policía austriaco

En Austria, un policía fue condenado a pasar 10 meses en prisión porque compartió en sus redes sociales una fotografía donde mostraba la comida favorita de Adolfo Hitler, un dictador y político alemán acusado de promover el racismo y el exterminio de millones de judíos.

De acuerdo con medios internacionales, el policía subió una imagen a su cuenta de Facebook donde aparecían unas empanadillas de huevo con ensalada verde, lo que presuntamente sería el platillo preferido de Hitler.

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La publicación se realizó el 20 de abril del año pasado, mismo día en que nació el líder nazi pero en 1889; sin embargo, fue este mes cuando las autoridades de Austria sentenciaron al elemento policiaco por la fotografía que compartió.

En la ciudad de Eisenstadt, al este de Austria, las autoridades actuaron conforme a la Ley de Prohibición Nazi, que busca evitar cualquier reivindicación de esa ideología o posibles reverencias a Hitler.

La sentencia, dictada el pasado 12 de abril, implica que el acusado pase 10 meses en prisión y pague una multa de seis mil 300 euros (alrededor de siete mil 500 dólares), aunque la medida puede ser apelada.

Uno de los colegas del acusado comentó la publicación y se refirió a Blondi, la perra de raza pastor alemán que Hitler tenía.

Por ese motivo, el policía y su amigo renunciaron al Partido de la Libertad de Austria (FPO, por sus siglas en alemán), de ultraderecha, en el cual estaban afiliados.

¿Quién fue Adolfo Hitler?

Se trata de uno de los personajes más recordados de la historia, quien gobernó Alemania durante un periodo conocido como Tercer Reich (1933-1945), en el que se convirtió en instigador de la segunda guerra mundial y promovió, a través del Holocausto, la muerte de casi seis millones de judíos.

El máximo dirigente de la Alemania nazi se enroló en el ejército de ese país durante la primera guerra mundial (1914-1918), luego brincó a la política, ingresando a un partido de ultra derecha que rebautizó como Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP).

Aunque fue detenido y encarcelado, alcanzó su libertad en 1925 y reconstituyó al partido, hasta que en 1933 fue nombrado jefe del gobierno y se proclamó Führer o caudillo.

Murió el 30 de abril de 1945, día en que se suicidó en su búnker de Berlín, lo que parecía anunciar el fin de la segunda guerra mundial y de un hombre que se convirtió “en la encarnación del mal absoluto”, según lo escribió en ese momento un periódico londinense.

Miembros de la resistencia holandesa celebran al escuchar la noticia de la muerte de Adolfo Hitler, el 30 de abril de 1945. pic.twitter.com/S11DmOjGq9 — Ricardo Baz (@RicardoBazArt) November 13, 2020

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