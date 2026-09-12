La última y se va... Policía del Estado de México se avienta palomazo con norteño y lo separan del cargo
El video del policía del Edomex cantando se volvió viral y generó comentarios en redes; Asuntos Internos ya investiga lo ocurrido, mientras tanto está separado del cargo.
Un policía del Estado de México de la zona oriente fue separado provisionalmente de su cargo luego de aparecer en un video cantando junto a un grupo norteño, mientras estaba uniformado y en horario de trabajo, todo al parecer dentro de la comandancia.
La grabación comenzó a circular el jueves en redes sociales. En las imágenes se observa al elemento de la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos con su arma de cargo mientras canta a capela frente a un trío norteño. Al fondo aparece un escudo relacionado con la Policía Estatal.
Mientras la inseguridad golpea al #Edomex, en la comandancia había fiesta...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026
Un policía organizó un festejo con norteños, alcohol y uniforme en pleno horario laboral. Ya fue separado del cargo y podría enfrentar responsabilidades jurídicas.
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¿Por qué separaron al policía de su cargo?
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó que el video es auténtico y señaló que el agente presuntamente se encontraba en estado inconveniente y realizando una actividad ajena a sus funciones.
Por ello, la dependencia informó que inició una investigación mediante su Unidad de Asuntos Internos (UAI) para determinar si hubo responsabilidades y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
El nombre del elemento no fue revelado. Además, se dice que el oficial estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que agravaría la situación y la sanción.
¿Cuáles podrían ser las sanciones para el policía?
La sanción dependerá de lo que determine la investigación y de la gravedad de la conducta. El régimen disciplinario contempla medidas como amonestación pública o privada, arresto de hasta 36 horas y suspensión temporal de hasta 15 días.
Si durante el procedimiento se determina que existió una falta administrativa que amerite una sanción mayor, también podrían aplicarse suspensión, destitución o inhabilitación, conforme a la legislación correspondiente.
Por ahora, la SSEM únicamente informó que el elemento fue separado provisionalmente del cargo mientras Asuntos Internos determina si incurrió en alguna responsabilidad.