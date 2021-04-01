Policía dispersa a miles en fiesta en parque de Bruselas: VIDEO

(Reuters) - La policía lanzó gases lacrimógenos y usó cañones de agua para dispersar a miles de jóvenes reunidos en un parque de Bruselas para celebrar una fiesta en desafío a las restricciones de Bélgica por el Covid-19, un evento que comenzó como una broma del 1 de abril en Facebook.

Alrededor de 2 mil personas asistieron a "La Boum" (la fiesta) en el parque Bois de la Cambre, dijo la policía local, aunque los organizadores habían revelado días antes que su invitación en redes sociales era una broma. La prensa local cifró la asistencia en unas 5 mil personas.

Scène surréaliste au Bois de la Cambre à #Bruxelles. La police charge à cheval et utilise des canons a eau pour disperser des milliers de jeunes rassemblés pour faire la fête. pic.twitter.com/O04LQb9pLW — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) April 1, 2021

Cientos de policías, muchos de ellos con equipo antidisturbios y algunos a caballo, disolvieron a un grupo de asistentes junto a un lago del parque, con el apoyo de cañones de agua y gases lacrimógenos. Muchos de los asistentes agitaron los puños y corearon "libertad", mientras que algunos lanzaron botellas y piedras a las fuerzas del orden.

"Todos estamos deprimidos. Cumpliré 18 años en dos semanas, queremos aprovechar nuestra juventud", dijo a Reuters la estudiante de secundaria Amelie, que había acudido a la fiesta. "No hemos venido a hacer enojar a la policía, sino a demostrar que estamos vivos y queremos disfrutar la vida".

Reporteros de Reuters que se encontraban en el lugar dijeron que al menos dos civiles resultaron heridos, incluida una mujer que fue golpeada por un caballo de la policía. Una portavoz de la fuerza informó que tres agentes resultaron lesionados y cuatro personas fueron detenidas.

Habían prometido la presencia de Daft Punk

El anuncio de la fiesta, publicado en Facebook en marzo, prometía la presencia de varios DJs, el cantante y productor Calvin Harris y una reunión de la banda francesa Daft Punk en el parque más grande de la capital belga.

Bélgica ingresó el fin de semana en un tercer confinamiento por el Covid-19, con las reuniones al aire libre limitadas a cuatro personas, pero el buen clima de los últimos días ya había llevado a miles de personas al parque.

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La falsa fiesta hizo que la policía y la fiscalía se pusieran en marcha después de que casi 20 mil personas dijeran que tenían previsto asistir. La fiscalía de Bruselas ha iniciado una investigación para ver quién está detrás de la publicación en Facebook.