Niños salvan a gatitos tras angustiante operativo de policías; mujer los enterró vivos por “feos” y “poseídos”

Dos gatitos fueron rescatados con vida por policías en Hobe Sound, Florida, Estados Unidos, luego de que los encontraran enterrados vivos dentro de bolsas de plástico en el patio de una vivienda; una mujer identificada como Alba Luz Chávez, de 37 años, fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de otros dos animales y por hechos relacionados con la desaparición de tres más.

La intervención comenzó cuando tres menores de edad, que habían intentado mantener a salvo a los felinos, regresaron a casa y descubrieron que los animales ya no estaban en la habitación donde los habían resguardado; la investigación de las autoridades señala que la mujer afirmó que los gatitos estaban "poseídos por demonios" y que los consideraba "feos".

¿Cómo encontraron a los gatitos enterrados en el patio?

Desde días antes del rescate, Alba Luz Chávez presuntamente atravesaba un episodio grave de salud mental, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. En ese contexto, los tres menores que vivían con ella habían decidido mantener a los gatitos encerrados en una habitación para evitar que la mujer les hiciera daño.

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Sin embargo, durante una salida a cenar con familiares, Chávez permaneció sola en la vivienda y, cuando los niños regresaron, descubrieron que la puerta del cuarto había sido forzada y que los tres animales habían desaparecido, por lo que pidieron ayuda a la policía.

Los agentes acudieron al domicilio de Hobe Sound y comenzaron a revisar el terreno. Durante la búsqueda, localizaron bolsas de plástico enterradas en el patio y, al retirar la tierra, escucharon los maullidos de dos gatitos que aún estaban vivos.

Las cámaras corporales de los policías registraron parte del operativo, incluidas las maniobras para desenterrar a los animales; ambos fueron trasladados a un servicio veterinario de emergencia para recibir atención por deshidratación y posibles afectaciones derivadas del tiempo que permanecieron bajo tierra.

La mujer habría matado a otros dos animales

De acuerdo con el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, la investigación apunta a que Chávez habría matado a dos gatitos el 5 de octubre; durante la revisión de la propiedad, los agentes encontraron los cuerpos de ambos animales.

El funcionario también relató que, cuando los policías intentaron obtener información sobre la manera en que habían muerto las mascotas, la mujer comenzó a cantar en lugar de responder a las preguntas.

Según el reporte, Chávez manifestó que creía que los cinco gatitos estaban poseídos y que no quería animales negros ni marrones dentro de su casa.

¿Qué pasó con el quinto gatito?

Tras encontrar a dos animales con vida y recuperar los cuerpos de otros dos, los agentes continuaron las búsquedas para localizar al quinto felino; revisaron nuevamente el patio y el interior de la vivienda, pero no lograron encontrarlo durante las diligencias descritas.

Chávez fue detenida y enfrentaba cuatro cargos relacionados con crueldad animal, mientras las autoridades mantenían abierta la investigación; Budensiek reconoció que los menores buscaron proteger a los gatitos y pidió reconocer su decisión de solicitar ayuda.