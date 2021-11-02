Policía identifica al ‘Joker’ de Japón; lamentó no haber matado a nadie

La policía de Japón identificó este lunes al hombre que atacó el pasado domingo a 17 personas en un tren en Tokio vestido del "Joker" o "Guasón". Se trata de Kyota Hattori, un hombre de 24 años, quien lamentó ante las autoridades no haber matado a nadie.

El hecho, ocurrido a las 20:00 hora local (11:00 GTM), se suscitó luego de que el hombre visitara Shibuya, Tokio, Japón, un sitio donde las personas suelen acudir con diferentes disfraces para celebrar Halloween.

En su declaración ante la policía, Kyota Hattori indicó que luego de acudir a dicho sitio, decidió tomar el tren, pues desde el pasado mes de junio deseaba matar para ser sentenciado a muerte.

Según información del diario Sankei Shimbum, el “Joker” relató que “fracasó en sus trabajos, y en sus amistades y quería morir, pero no podía morir solo”; de ahí que buscara matar a otras personas y que lo sentenciaran a muerte.

Hombre declaró a la policía que siente admiración por el "Joker"

En imágenes difundidas por agencias internacionales, se observa a Kyota Hattori sentado en un tren de Tokio, Japón, de la línea Keio con destino a la estación de Shinjuku, vestido con un traje morado con verde y fumando un cigarro, mientras esperaba ser detenido por la policía de Japón.

Tras ser arrestado, Hattori también dijo sentir admiración por el “Joker” o Guasón, de ahí que decidiera cometer el ataque caracterizado de este personaje.

El hecho también incluyó un incendio que fue provocado con líquido inflamable que el "Joker" roció en los asientos del tren, el cual realizó una parada de emergencia a fin de que las llamas fueran extinguidas y las personas dañadas fueran auxiliadas.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha muerto; sin embargo, uno adulto mayor se encuentra en estado crítico, mientras que los demás perjudicados poseen heridas menores y afectaciones por el humo.

De acuerdo con las declaraciones de los testigos, el “Joker” entró al vagón del tren de Japón con un cuchillo y una botella de plástico; no obstante, no despertó sospechas entre los pasajeros porque creyeron que era parte de la caracterización.