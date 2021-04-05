Liberan a mujer que tenía dos años encerrada por su esposo

La Policía Nacional de España liberó a una mujer de 23 años que llevaba dos años encerrada en su casa por su esposo, quien además la amenazaba con matar a su familia.

De acuerdo con medios españoles, el hombre, de 27 años, cerraba la puerta con llave cuando se iba a trabajar, relató la mujer, quien dijo que también la agredía físicamente, en algunas ocasiones con cuchillos de cocina.

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Los policías acudieron a la casa de la mujer la tarde del domingo en el distrito de Arganzuela, después de que un amigo llamó desde Alicante a los servicios de emergencia para alertar sobre la violencia de género que sufría desde hace tiempo.

Al momento de ser liberada, la mujer tenía lesiones en la cara, cuerpo y cabeza de la víctima y detuvieron a su marido como presunto autor de los delitos de detención ilegal y malos tratos.

Los vecinos narraron a la policía que no la habían visto jamás, salvo alguno, ocasionalmente, en el quicio de la puerta.

Mil 33 mujeres han sido asesinadas por su pareja en España

De acuerdo con la información del ayuntamiento de Madrid, de 2003 a 2019 han sido asesinadas mil 33 mujeres por sus parejas o exparejas y de 2013 a 2020, se han reportado más de 63 mil denuncias por violencia de género.

