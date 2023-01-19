VIDEO: Policía salva a mujer arrastrada por arroyo en Bogotá

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta, fue derribada por una especie de arroyo que se formó en una de las calles de Bogotá, capital de Colombia. La pesadilla fue aniquilada por un policía que salvó a la mujer arrastrada por el caudal.

La mujer se movilizaba con un hombre en una moto, pero la fuerza del agua los derribó y ella terminó siendo arrastrada por un arroyo en Bogotá. No te pierdas el video de cómo fue el angustiante rescate.

El hombre pudo ser recatado del arroyo por vecinos, sin embargo su pareja fue arrastrada la corriente del agua durante varios metros, de hecho algunos transeúntes intentaron ayudarla sin éxito.

Las intensas lluvias continúan causando estragos y emergencias en la capital de Colombia. En un video quedaron captadas las imágenes del momento en que un policía rescata a una mujer arrastrada por un arroyo en Bogotá.

El uniformado arriesgó su vida para rescatar a la joven, por lo que es considerado un héroe. Sucedió en la localidad de San Cristóbal, en el barrio San Blas, la fuerza del agua acumulada, derribó a una pareja que se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Vecinos lograron rescatar al hombre rápidamente, pero el tipo de arroyo que se formó en las calles de Bogotá por las fuertes lluvias, terminó llevando a la mujer aguas abajo, ella fue arrastrada por varios metros.

#AColombiaLeFalta la solidaridad de éste valiente patrullero de la Policía, quién rescató en heróica acción a esta mujer motociclista de un arroyo en San Blas, localidad de San Cristóbal (Bogotá). pic.twitter.com/iiDEzAtchq — Francisco Castañeda (@FranciscoporBta) January 19, 2023

Policía héroe: salvó a una mujer arrastrada por arroyo en Bogotá

Sin dudarlo, un agente de la Policía de Colombia, se lanzó al rescate y logró poner a salvo a la mujer de 26 años de edad. El integrante de la Policía Metropolitana señaló que su servicio a la comunidad siempre está primero: "En principio de mi misionalidad y de salvaguardar la integridad, pues no pensé en mí sino en ella y en su familia. Es un honor ser Policía".

El policía Carlos Fernando Durán, le dijo a Noticias Caracol que: "Estaba realizando actividades de control en los supermercados de mediana superficie, se escucharon voces de auxilio de la comunidad y, al percatarme, una ciudadana estaba siendo arrastrada debido a las fuertes lluvias en la vía pública".

Aldemar Villamil, subcomandante de la Policía de San Cristóbal y jefe del oficial Durán, exaltó la acción del uniformado y "esa magnífica labor"; el Mayor Villamil agregó que: "De verdad que exponer su vida por la de un ciudadano es lo más gratificante para nosotros como servidores públicos, muy merecido ese agradecimiento que le dio esa ciudadana a nuestro uniformado".