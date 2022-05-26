Papás acusan a la policía de no actuar durante tiroteo en Texas

Los papás de los niños asesinados durante el tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, acusaron a la policía de no actuar a tiempo, pues tardaron una hora en entrar a la escuela. Algunos padres incluso aseguraron que fueron sometidos para evitar que entraran.

En algunos videos que circulan en redes sociales se escucha a la policía pedir a los familiares de los niños de la primaria de Uvalde replegarse, ya que solo se permitía la presencia de los oficiales.

Los papás exigieron a las autoridades que ingresaran al plantel, pues adentro ya se encontraba Salvador Ramos disparando, pero los agentes no entraron y cerraron el paso a quien intentó hacerlo.

La desesperación de los papás se extendió durante 60 minutos, una hora que provocó la más aguda de las indignaciones porque durante ese tiempo, Salvador Ramos mató a 21 personas: 19 niños y dos maestras.

Tras esos minutos de inacción, ahora surgen denuncias de los papás por presunta negligencia, falta de preparación y hasta cobardía por parte de los policías para enfrentar el tiroteo en la escuela de Texas.

Los padres de familia, visiblemente furiosos, afirman que mataron a los niños durante el tiroteo sin que los policías hicieran algo. También se preguntan por qué las autoridades cambiaron la versión de que Ramos fue confrontado antes de entrar a la escuela.

Policía asegura que nadie confrontó al tirador de Texas

Una primera versión sobre el tiroteo en la escuela Robb, sostuvo que un guardia desarmado enfrentó verbalmente a Salvador Ramos, lo que ocasionó que ingresara a la escuela y se atrincherara en un salón.

El atacante se metió a un salón que tenía la puerta abierta, supuestamente, la policía "tácticamente" aprovechó para acorralarlo ahí, mientras desalojaba las otras aulas.

Sin embargo, este jueves la policía cambió dicha versión, y aseguró que nunca fue confrontado por nadie, el atacante ingresó libremente a la escuela por una puerta abierta y se dirigió hasta un salón cercano a la entrada.

En medio del choque de versiones, los papás exigen una investigación independiente sobre el tiroteo en Texas.