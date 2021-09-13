Policía, conductor de Uber, frustra robo y mata a 2 en Argentina

Un policía que trabaja como conductor de Uber logró evitar un asalto y mató a dos presuntos ladrones en una localidad de La Matanza, ubicada en Buenos Aires, Argentina.

A través de cámaras de vigilancia se logró captar a los dos presuntos ladrones antes del asalto al Uber, durante la madrugada del lunes 13 de septiembre.

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Medios locales reportaron que los dos presuntos ladrones se acercaron al vehículo de la plataforma Uber, en donde venía la policía, quien iba vestido de civil cuando intentaron asaltarlo con un arma de fuego, mientras trasladaba a una pasajera en la localidad de González Catán, en Argentina.

Policía y conductor de Uber actuó en defensa

En el momento del asalto, el policía, quien era oficial del Grupo de Prevención Motorizada de la policía Bonaerense en Argentina y llevaba su arma reglamentaria, una Bersa Thunder.

El policía contó que estaba en el interior de Volkwagen Gol negro cuando los dos ladrones pretendían asaltarlo, por lo que sin bajar del cristal disparó a través de los cristales contra los sospechosos, uno de ellos estaba armado.

Cuando bajó del vehículo, encontró un arma de fabricación casera debajo de los cuerpos, uno de ellos se identificó como Miguel “N”, de 33 años, quien vivía a 20 cuadras del lugar donde ocurrieron los hechos. El otro sospechoso sigue sin identificar.

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Gastón Dupláa, de la Unidad Funcional de la Instrucción especializada en Homicidio de La Matanza, consideró que el policía que disparó contra los presuntos ladrones actuó en legítima defensa, sin embargo, ordenó que la Gendarmería Nacional de Argentina iniciara investigaciones en el caso.

Medios locales resaltaron que en el lugar donde ocurrió este incidente con el policía que era conductor de Uber también murió asesinado un repartidor de pollos.

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