VIDEO: policías rescatan a hombre de auto en llamas en Nueva Jersey

Un video captado por la cámara corporal instalada en el uniforme de un policía, captó los angustiantes momentos en que agentes de la policía de Nueva Jersey, rescatan a un hombre atrapado al interior de un auto en llamas.

Todo sucedió durante el pasado fin de semana en Ridgefield Park, una villa ubicada en el condado de Bergen en el estado estadunidense de Nueva Jersey. Los policías sacaron al hombre que había quedado atrapado dentro del auto en llamas.

El hombre rescatado recibió los primeros auxilios y posteriormente fue entregado a su familia. Las angustiantes imágenes de su rescate, que fueron captadas por una cámara corporal en el uniforme de uno de los policías, se hicieron virales en redes sociales. El video muestra la oportuna y dramática intervención de los uniformados y hasta de un transeúnte.

En un comunicado que fue enviado a Storyful, una agencia de inteligencia de redes sociales con sede en Dublín, capital de Irlanda, la policía de Nueva Jersey señaló que sus elementos fueron llamados para responder a la emergencia de un auto en llamas, sobre la avenida 67 Winant, alrededor de las dos de la mañana, hora local.

Bodycam video captured the moment police officers pulled a man from a burning vehicle last weekend in Ridgefield Park, New Jersey. The man received first aid and was released to his family. pic.twitter.com/OezGCpale3 — CBS News (@CBSNews) July 7, 2022

Conductor de Nueva Jersey quedó atrapado en su automóvil en llamas por un problema eléctrico

El hombre rescatado, fue identificado como Chris Vagnone, de 54 años, originario de Fort Lee y quien quedó atrapado al interior del auto en llamas, un vehículo de marca Honda, del que no pudo salir debido a un problema en el sistema eléctrico.

Nicholas Triano, sargento de la policía de Nueva Jersey, junto con Anthony D'Elia y Nicholas D'Alto, patrulleros de Ridgefield Park, llegaron al lugar del siniestro y juntos comenzaron a apagar las llamas utilizando extintores con la finalidad de que pudieran acercarse lo suficiente para sacar a Vagnone.

Después de intentar el rescate a través de la ventana del asiento del conductor, los policías de Nueva Jersey se toparon con un calor intenso y llamas que llegaban hasta la cabina del auto por lo que giraron hacia la ventana opuesta, la del copiloto, para sacar al hombre atrapado al interior del auto en llamas.

Los uniformados arrastraron a Chris Vagnone hasta dejarlo fuera de peligro, le administraron primeros auxilios y posteriormente se lo entregaron a un familiar. La policía de Nueva Jersey agradeció la ayuda de Elías Rodríguez, un "buen samaritano" quien se detuvo para asistir en el rescate del hombre.