Policías frenan protestas del “Convoy de la libertad” en Francia

Con el Arco del Triunfo a su espalda, una muralla de siete mil oficiales de la policía le cerró el paso a las protestas del “Convoy de la libertad”, así fue como bautizaron en Francia al movimiento contra las restricciones impuestas por el galo.

Los manifestantes de Francia que participaron en el “Convoy de la libertad” tocaron sus bocinas y ondearon banderas alrededor del Arco del Triunfo de París este sábado, para desafiar la orden de no ingresar a la ciudad para protestar contra las restricciones de Covid-19.

Protesta en Francia Convoy de la libertad por restricciones Covid-19

Algunos de los automóviles que viajaban con el “Convoy de la libertad” atravesaron los controles de la policía en París, lo que provocó un caos vial alrededor del Arco del Triunfo.

Las autoridades de Francia frenaron a 500 vehículos, impusieron multas a cerca de 300 conductores, también arrestaron a más de 20 personas y se enfrentaron violentamente a decenas de manifestantes, por lo que los policías tuvieron que utilizar gas lacrimógeno, que en cuestión de segundos enturbió el ambiente en los Campos Elíseos.

La marcha por un lado exigía el fin de las restricciones que cerró negocios y detuvo la vida social debido al Covid-19; por el otro, también exigía eliminar el requisito de vacunación obligatoria para ingresar a lugares públicos.

En Canadá, también manifestantes se enfrentan a policías

Del otro lado del Atlántico, se cumplieron cinco días otra protesta contra las restricciones que trajo la pandemia de Covid-19. Cientos de camioneros mantienen secuestrado el Puente del Embajador, el principal cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, y que lleva cinco días bloqueado.

La policía comenzó a sacar a los manifestantes del puente después de que entró en vigor una orden judicial que puso fin al bloqueo del puente que obstaculizó el comercio internacional.

La policía se movió detrás de los vehículos de los manifestantes, formando una línea a lo largo de la entrada del puente y gritando a los camioneros que se movieran.

Las protestas en Canadá se transformaron en una protesta más amplia contra las restricciones de Covid-19 y el gobierno canadiense. Incluso, inspiraron a otros países como Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Australia, quienes iniciaron protestas similares.