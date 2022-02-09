Protesta “Convoy de la libertad” en Francia por restricciones Covid-19

Alrededor de 200 personas en el sur de Francia se reunieron para manifestarse contra las restricciones Covid-19 en el país, utilizando el llamado “Convoy de la libertad”, el cual también fue apoyado por belgas.

Los manifestantes en Francia exigieron al gobierno que se eliminen las reglas que prohíben el acceso a lugares públicos a quienes no tienen el pase de vacunación.

Los manifestantes en Niza dijeron que planeaban dirigirse primero a París y luego a Bruselas, sede de la Unión Europea, para exigir el fin de las restricciones Covid-19: “mucha gente no entiende porqué está vigente un pase de vacuna en Francia ”, expresó uno de los inconformes que ayudó a coordinar el “Convoy de la libertad” en el país europeo.

“Nuestro objetivo es alertar al gobierno y a nuestros líderes sobre el levantamiento de las restricciones de salud ”, dijo Denis a medios locales.

|Reuters

Manifestación “Convoy de la libetar”, inspirada en Canadá

La protesta en Francia está inspirada en los manifestantes canadienses, quienes bloquearon la frontera con Estados Unidos utilizando camiones y vehículos, para mostrar su descontento ante las restricciones Covid-19 impuestas, especialmente a los no vacunados.

Los manifestantes parisinos portaron banderas de Francia y Canadá, en un guiño a los camioneros que protestaron la semana pasada para exigirle al gobierno de Trudeau eliminar las restricciones Covid-19.

Los manifestantes en Francia partieron de Niza, pasaron por París y llegaron a Bélgica. En el “Convoy de la libertad” participaron motociclistas, conductores de autos particulares, pero no camioneros, a diferencia de Canadá.

Francia no es el único país inspirado en Canadá para protestar contra las restricciones Covid-19. En Nueva Zelanda, varios conductores también bloquearon las calles aledañas al parlamento del país para exigir el fin de las medidas de sanidad.

En ambas manifestaciones, las personas llevaban banderas de su respectivo país así como el estandarte de Canadá para exigir que levanten las medidas.

