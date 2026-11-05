Recortan 5 mil millones de pesos al INE tras escándalo de corrupción y los reasignan al gobierno

El escándalo de contratos irregulares con proveedores favoritos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) bajo el mando de Guadalupe Taddei ya tuvo sus primeras repercusiones financieras en el Congreso de la Unión. En el marco de la discusión del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 en las comisiones de la Cámara de Diputados, el cual prevé un gasto federal total de 10 billones 636 mil millones de pesos, los legisladores perfilan una reasignación directa de 5 mil millones de pesos retirados al órgano electoral. Con esta reducción, los fondos destinados al instituto quedarán fijados en 37 mil 274 millones 500 mil pesos para el ejercicio fiscal.

¡Morena quiere desconocer a su propia criatura!



Tras los señalamientos de corrupción en el @INEMexico, el partido busca deslindarse de Guadalupe Taddei, pero fue su mayoría legislativa la que impulsó su llegada y le otorgó facultades para nombrar cargos clave.



Ahora, con Blanca… pic.twitter.com/WXRYOJ1kPG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2026

El retiro presupuestal al árbitro electoral no se quedará en reserva, sino que será redistribuida de manera directa entre cuatro dependencias del gobierno federal para financiar programas e instituciones prioritarias de la administración actual.

Presupuesto federal avanza con recorte al INE y más recursos para La Escuela es Nuestra

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación avanzó en la Cámara de Diputados con 33 votos a favor y 12 en contra en la Comisión de Presupuesto.

Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano respaldaron en lo general una bolsa superior a los 10 billones 636 mil millones de pesos para el gasto público del próximo año.

La propuesta contempla recortes al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras aumenta los recursos destinados al programa La Escuela es Nuestra, una decisión que ha generado cuestionamientos de la oposición por las prioridades en la distribución del dinero público.

Durante la discusión, legisladores opositores acusaron que el presupuesto deja de lado las necesidades de los ciudadanos y señalaron a Movimiento Ciudadano por respaldar el proyecto.

Incluso, lo acusaron de negociar su voto a cambio de 6 mil 500 millones de pesos que se destinarían al inicio de las obras de dos acueductos en Guadalajara.

Este viernes, los diputados continuarán con el análisis en lo particular, etapa en la que se presentarán y discutirán reservas para intentar modificar la distribución de los recursos antes de que el proyecto avance en el proceso legislativo.

La redistribución de los 5 mil millones de pesos ajustados al INE

La bolsa de recursos retirada al organismo electoral será canalizada hacia las siguientes secretarías de Estado:

Secretaría de Educación Pública (SEP): Absorberá 3 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento del programa La Escuela es Nuestra.

Absorberá 3 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento del programa La Escuela es Nuestra. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Recibirá mil millones de pesos repartidos entre siete unidades y organismos descentralizados.

Recibirá mil millones de pesos repartidos entre siete unidades y organismos descentralizados. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT): Se le asignarán 700 millones de pesos dirigidos a las operaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Se le asignarán 700 millones de pesos dirigidos a las operaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Secretaría de Gobernación (Segob): Obtendrá 300 millones de pesos etiquetados para las tareas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Con estos ajustes, la Cámara de Diputados busca enviar un mensaje firme ante las anomalías detectadas en las contrataciones del INE, asegurando que los fondos públicos recortados al instituto sean redirigidos hacia áreas estratégicas de la administración pública.