Lorenzo Córdova lanza dardo a Morena: responde a acusaciones de corrupción y señala protección a Guadalupe Taddei

Lorenzo Córdova lanzó fuertes señalamientos contra Morena durante una entrevista en Hechos AM, al recordar que durante su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) fue acusado de presuntos actos de corrupción, pero aseguró que nunca pudieron comprobarle irregularidades.

El exconsejero presidente sostuvo que todas las observaciones realizadas a su administración fueron atendidas en tiempo y forma, por lo que retó a quienes quieran investigar su gestión a hacerlo, pues afirmó que no encontrarán elementos para acusarlo.

En la conversación también cuestionó el proceso mediante el cual Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023. Córdova señaló que Morena intervino en la conformación de los órganos encargados de seleccionar a los consejeros, mientras que la tómbola terminó definiendo los nombramientos.

Además, acusó que ahora existe protección política hacia Taddei frente a los cuestionamientos por presuntas irregularidades en su gestión, una situación que, desde su perspectiva, contrasta con los señalamientos de corrupción que Morena dirigió anteriormente contra el organismo electoral.