La cantante Mon Laferte ya tiene la nacionalidad mexicana

Ebrard Casaubon dio la bienvenida a las nuevas mexicanas y mexicanos. Entre ellos la cantante de origen chileno Mon Laferte.

“Entonces, ustedes vienen a enriquecer a nuestro país, vienen a hacerlo más grande, y vienen a participar con nosotros en esta experiencia y en esta posición que es la posición mexicana esencial que hemos tenido y vamos a seguir teniendo en los próximos años. Me da mucho gusto recibirles en su casa, entregarles este documento es un privilegio. Yo sé lo que significa para cada persona que está aquí y a sus familias”.

Mismos derechos para todos los mexicanos.

En la sede de la Cancillería, el diplomático mexicano, dijo que es un acto de confianza y aseguró que hoy en México, se está planteando que hacer para que todos los mexicanos tengan los mismo derechos.

“Hoy nos estamos planteando cómo hacerle para que ustedes tengan los mismos derechos, porque eligen a nuestro país como su nacionalidad. Nosotros estamos orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, pero nadie nos preguntó. Nacimos en México, y lo amamos y lo defendemos. Pero ustedes están eligiendo nuestro país para tener su nacionalidad. Ser mexicanas y mexicanos. Y esa elección es el más grande compromiso que se puede tener, cuando eliges una nacionalidad”.

En el evento la artista canto el Himno Nacional Mexicano.