Twitter/@AIDecoded_AI | Este es el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era niño, según la Inteligencia Artificial (IA).

En el marco del Día del Niño y con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), se efectuó la simulación de cómo es que se verían los políticos mexicanos si fueran niños, no se pierda las imágenes de estas “ternuritas”.

El Día del Niño, que se celebra el 30 de abril de todos los años y en distintas partes del mundo, por lo que es muy común ver circular imágenes de distintas personalidades cuando eran niños, pero ahora, gracias al aguje de la inteligencia artificial, se ha originado una nueva tendencia y para este 2023, se involucró a algunos políticos de México.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos las peculiares imágenes que van desde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también fue creado gracias a la IA que también recreó cómo serían estas figuras si se convirtieran en niños en este momento.

Los políticos mexicanos fueron personificados en versión niño y niña, según el caso. No te pierdas el resultado que es revelador por su estilo, peinado y rasgos en el rostro.