Políticos lamentan muerte de Porfirio Muñoz Ledo

Ciudad de México. En la clase política género conmoción la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de Diputados y uno de los fundadores del PRD.

En redes sociales, miembros de todos los partidos reconocieron la trayectoria y contribución a la democracia de quien fuera también ex embajador.

La Cámara de Diputados, la que fue su última trinchera en la vida política lo despidió con una esquela, con la leyenda: "Don Porfirio Muñoz Ledo: Político, miembro del servicio exterior mexicano, legislador, creador de instituciones, pieza clave de la democracia en México. Descanse en paz".

Las y los diputados de la LXV Legislatura lamentamos el sensible fallecimiento de:



Don Porfirio Muñoz Ledo



Político, miembro del servicio exterior mexicano, legislador, creador de instituciones, pieza clave de la democracia en México.



Descanse en paz. pic.twitter.com/7VbN0gEYy4 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 9, 2023

En tanto, en su cuenta de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, calificó a Muñoz Ledo como su amigo y un mexicano ejemplar".

"Adelantado a su tiempo, nos hizo ver que el cambio democrático era posible hacerlo de manera pacífica y por la vía de las instituciones. Descanse en paz. Un abrazo con mucho cariño".

Con tristeza, me acabo de enterar de la muerte de mi querido amigo Porfirio Muñoz Ledo, un mexicano ejemplar. Adelantado a su tiempo, nos hizo ver que el cambio democrático era posible hacerlo de manera pacífica y por la vía de las instituciones. Descanse en paz. Un abrazo con… — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) July 9, 2023

Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, señaló que con la partida de Muñoz Ledo se va una de las mentes más brillantes del México contemporáneo que privilegio el diálogo, el debate y los acuerdos con un trabajo destacado en la transición democrática.

"En la construcción de la democracia mexicana Porfirio Muñoz Ledo es figura estelar. Buen viaje querido y admirado amigo" escribió Moreira en Twitter.

En la construcción de la democracia mexicana Porfirio Muñoz Ledo es figura estelar. Buen viaje querido y admirado amigo. pic.twitter.com/h8Xd5VPrqZ — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) July 9, 2023

El Grupo Parlamentario del PRD en San Lázaro lo despidió como el líder historico de la izquierda mexicana.

En el #GPPRD lamentamos el sensible fallecimiento de @PMunozLedo, expresidente de la @Mx_Diputados y líder histórico de la izquierda en nuestro país. #QEPD pic.twitter.com/4QQ1mLjDsu — Diputadas y Diputados Federales del PRD (@GPPRDmx) July 9, 2023

También en su cuenta de Twitter, Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su pesar por el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo a quien recordó como su maestro y primer presidente de oposición en la Mesa Directiva de la 57 Legislatura de San Lázaro, diputado Constituyente en la Ciudad de México y primer presidente de la Cuarta Transformación en la 64 legislatura de la Cámara baja.

"Polémico contumaz, por todo se le va a extrañar. Él mismo dijo que quería ser recordado como un patriota. Descanse en paz", señaló Mier.

Con profunda tristeza recibí la noticia del fallecimiento de mi querido Maestro Porfirio Muñoz Ledo. Primer presidente de oposición en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la 57 Legislatura; diputado Constituyente en la CDMX; y primer presidente de la Mesa Directiva de… pic.twitter.com/Xes3lqoYnR — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 9, 2023

Movimiento Ciudadano, a través de su coordinador parlamentario, Jorge Álvarez Máynez, también se sumó a la despedida.

"Descanse en paz el político más brillante y lúcido que pude conocer y escuchar... Porfirio Muñoz Ledo, gracias por un gran legado", posteó en su cuenta personal de Twitter.