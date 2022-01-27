Polonia comenzó a construir un muro en la frontera con Bielorrusia

Polonia comenzó la construcción de un muro en su frontera con Bielorrusia con la finalidad de frenar el paso de migrantes que intentan cruzar de manera ilegal al territorio de la Unión Europea.

De acuerdo con medios locales, el muro en construcción que divide la frontera entre Polonia y Bielorrusia tiene un costo de 394 millones de dólares y está hecho de metal.

El muro abarcará más de 180 kilómetros a lo largo de los límites de ambas naciones y tendrá una altura de 5.5 metros y contará con cámaras de seguridad y sensores de movimiento. Las autoridades de Polonia indicaron que la valla fronteriza podría estar terminada en junio de este año.

Despite criticism from the liberal opposition, Poland started construction on its border wall with Belarus today



Works will take place 24/7, making it possible to finish the 5.5 m high and 186 km long walk by June. pic.twitter.com/SytxweHIPt — Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) January 25, 2022

La construcción del muro en la frontera de Polonia y Bielorrusia es el resultado de la crisis migratoria del año pasado y el acuerdo de Polonia con la Unión Europea de defender los límites del país.

Tras la crisis migratoria, el parlamento de Polonia aprobó en octubre del año pasado una ley para construir el muro en la frontera con Bielorrusia, debido a que el viceministro Jaroslaw Kaczynski, dijo que “es el único método efectivo para frenar la crisis”.

Crisis migratoria en la frontera de Polonia y Bielorrusia

En noviembre del año pasado, Polonia declaró estado de emergencia luego de que miles de migrantes se reunieron en la frontera con Bielorruria en un intento de llegar a la Unión Europea, lo que desató una ola de caos y agresiones entre las personas y los guardias fronterizos que intentaron retenerlos del otro lado de la frontera.

Los migrantes que se encontraban en la frontera polaca no tenían ninguna clase de asistencia médica o de alimentos. Además los refugios eran precarios para los fuertes fríos que enfrentaban, y que empeorarán conforme se acercaba el invierno.

Se cree que alrededor de 10 migrantes murieron en bosques a lo largo de la frontera con el gélido invierno, según informaron las autoridades locales a agencias de noticias locales.

