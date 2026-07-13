Polvo del Sahara llega a México: El fenómeno que viaja miles de kilómetros y frena los huracanes en el Atlántico

La Comisión Nacional del Agua, Conagua, alertó a penas hace unos días de la llegada de polvo del Sahara, como suele ser cada año. Autoridades se basaron en un mapa realizado por la Nasa para mostrar el avance del fenómeno que pasará por México.

¿Qué efectos tiene en nuestro país el polvo del Sahara?

¿Por qué el polvo del Sahara llega cada año a México?

Esta masa de aire cálido y polvo mineral que se mueve desde el desierto del Sahara, en África, pasa por nuestro país por las tormentas de arena que provocan que este se levante y viaje miles de kilómetros, impulsado por el viento.

Según la Conagua, este fenómeno ocurre cada año desde finales de primavera hasta principios de otoño, entrando por la Península de Yucatán y el oriente de México, para luego salir por el sureste de los Estados Unidos.

¿Qué causa el polvo del Sahara al clima?

Este polvo tiene efectos en el clima de nuestro país y en el viento que lo recorre, estos son:

Clima: El polvo mueve los rayos solares, lo que hace que los atardeceres y amaneceres sean rojos o anaranjados. También provoca que el día se vea como grisáceo o brumoso.

Huracanes y lluvias: El aire de este polvo es muy cálido y fuerte, lo que actúa como un freno al desarrollo e intensificación de los ciclones tropicales en el Atlántico y hace que la temporada de lluvias baje un poco su actividad.

¿Qué estados recienten más la llegada del polvo del Sahara?

Lugares donde se concentra más: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

¿Qué pasa en el centro del país? Aunque el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el polvo entrará a regiones como Puebla, CDMX, Estado de México y Morelos, las concentraciones aquí son mucho menores. Esto es porque la Sierra Madre Oriental sirve como una barrera que frena el paso de la gran masa de polvo.

¿El polvo del Sahara es un riesgo para la salud?

La Conagua declaró que este fenómeno no representa un peligro grave para la población mexicana, pues su impacto se notará más en el clima y no necesariamente es negativo.

Algo que sí podría representar un riesgo es el deterioro a la calidad del aire. Personas que padecen de alergias, asma o enfermedades respiratorias sí deben de tomar precauciones, pues las pequeñas partículas del polvo pueden irritar sus vías respiratorias.