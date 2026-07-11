El invierno en México será atípico este 2027 debido a El Niño; clima que generará y cuándo será su pico más alto

Un "Súper Niño" histórico modificará drásticamente el clima en México durante el invierno 2026-2027, lo que provocará un evento polar y húmedo en el norte, mientras que en el centro y sur enfrentarán sequías severas y olas de calor posteriores, afectando así a toda la población, con especial daño e impacto en la agricultura y las zonas costeras.

¿Cómo afectará El Niño a México durante el invierno 2026-2027?

Según el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, el fenómeno "El Niño" registrará un evento "muy fuerte" con un aumento de más de 2ºC en el Océano Pacífico, lo que alterará la atmósfera global e impactará a todo México con efectos máximos desde septiembre-octubre de 2026 y con un pico en diciembre de 2026, que se prolongará hasta la primavera del 2027.

@Fabromana, titular del #SMNmx, acudió hoy a la #MañaneraDelPueblo, en Palacio Nacional, para explicar qué es el fenómeno de #ElNiño, su aparición durante la #TemporadaDeLluvias 2026 y los efectos que tendrá en #México en los próximos meses ⬇️https://t.co/RAH9DOYXcM pic.twitter.com/mjvpF3VHzQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 9, 2026

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que existe un 65% de probabilidad de que el fenómeno alcance la categoría de "muy fuerte" con características de proporciones históricas similares a las de 1982, 1997 y 2015, apuntó en una entrevista radiofónica el especialista, donde el norte del país vivirá el invierno más atípico registrado durante noviembre de 2026 y hasta abril del 2027, con una inusual humedad y lluvia aunado a un incremento de frentes fríos, tormentas invernales y caída de nieve.

Durante una conferencia de prensa, la Presidencia de México también advirtió que se proyectan lluvias por debajo del promedio, generando condiciones secas, riesgo de sequía prolongada y hasta escasez de agua en el Centro y Sur de México. Asimismo, la temporada de huracanes que golpea más a dicha zona, tendrá una temporada muy activa en el Océano Pacífico con la formación de 18 a 21 ciclones tropicales con riesgo a que se intensifiquen rápidamente debido al calor inusual del mar.

Finalmente, para la primavera del 2027, los efectos del próximo año transitarán hacia temperaturas extremas, un aumento sustancial de olas de calor severas y un alto riesgo de incendios forestales. Por ello es que el Gobierno Federal lanzará a partir de septiembre del 2026 —en un plazo de dos meses— un sistema de alertas climáticas directas a los celulares (como en el caso de los sismos) que en coordinación con las compañías telefónicas, ayuden a alertar a la población y prevenir catástrofes en zonas vulnerables.

¿Qué medidas tomará el Gobierno de México ante El Niño en invierno?

Dado que la UNAM y el SMN advirtieron que será una temporada complicada de climas bastante extremos y contrastantes, las medidas vigentes de Protección Civil son la instalación de Puestos de Comando en al menos 17 estados costeros; asimismo se planea la reactivación de refugios temporales a nivel nacional y el proceso de limpieza y mantenimiento para eliminar residuos sólidos, lodo, basura o sedimentos en tuberías, drenajes, coladeras y canales en las mismas zonas vulnerables.