Polvo del Sahara: Estas son las señales de su llegada a México este verano

Cada año, durante la temporada de verano, millones de toneladas de arena y partículas de polvo cruzan el océano Atlántico desde África hasta América. Se trata del polvo del Sahara, un fenómeno natural que ya comenzó a desplazarse hacia el Caribe y que, como ocurre cada temporada, también tendrá presencia en México.

Aunque suele llamar la atención por los cielos brumosos y los atardeceres más intensos, este fenómeno también genera dudas sobre sus efectos en la salud y las regiones donde se percibe con mayor intensidad.

Qué es el polvo del Sahara

El polvo del Sahara es una enorme masa de partículas de arena, minerales y sedimentos que se desprenden del desierto más grande del mundo, ubicado en el norte de África.

Las corrientes de aire elevan estas partículas a varios kilómetros de altura y las transportan a través del Atlántico. Durante su recorrido pueden alcanzar países del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y México, viajando más de 8 mil kilómetros.

Pero no todo es malo con este fenómeno atmosférico natural, estas partículas aportan nutrientes a ecosistemas como la selva amazónica y ayudan a inhibir la formación de algunos ciclones tropicales.

El Tiempo con Tolentino | Jueves, 18 de junio 2026

¡Buenos días! Hoy podríamos ver algunos aguaceros ocasionales, siempre y cuando nos alcance la humedad de una débil onda. Además, atentos asmáticos y alérgicos proque desde hoy llega polvo del Sahara. pic.twitter.com/NbmruTsqCc — Carlos Tolentino (@Carlostoletv) June 18, 2026

Por qué el polvo del Sahara llega a México en época de verano

La llegada de este fenómeno ocurre principalmente entre junio y agosto debido a cambios estacionales en la circulación de los vientos.

Durante estos meses, las corrientes atmosféricas favorecen que las nubes de polvo viajen desde África hacia el continente americano. Al acercarse al Caribe, parte de estas partículas continúa su recorrido hasta el sureste y el oriente de México.

La intensidad varía cada año. Algunas temporadas el polvo apenas es perceptible, mientras que en otras puede generar una notable reducción de la visibilidad y una mayor concentración de partículas en el aire.

¡#FelizJueves! Llega #PolvoSahariano y va a durar varios días, como mínimo de hoy jueves 18 hasta el lunes 22 #junio2026. Afectará fundamentalmente al área mediterránea #PenínsulaIbérica y a las Islas Baleares. Cielo turbio, blanquecino y opaco. Bochorno y sensación de "agobio". pic.twitter.com/XghZea4U2x — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) June 18, 2026

Qué zonas en México son más afectadas por el polvo del Sahara

Las entidades que suelen registrar una mayor presencia del fenómeno son las ubicadas en la región sureste y la costa del Golfo de México.

Entre las zonas más expuestas destacan:



Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Tabasco

Veracruz

Tamaulipas

Dependiendo de la intensidad de las corrientes atmosféricas, algunas concentraciones también pueden llegar a otras regiones del país, aunque de forma más dispersa.

¿El polvo del Sahara es peligroso para la salud?

Para la mayoría de las personas sanas, el fenómeno no representa un riesgo grave. Sin embargo, quienes padecen enfermedades respiratorias pueden experimentar algunas molestias.

Los efectos más comunes incluyen:



Irritación en ojos y garganta.

Congestión nasal.

Tos.

Molestias respiratorias en personas con asma o alergias.

Las autoridades recomiendan reducir actividades al aire libre cuando las concentraciones son elevadas y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos.

Cuánto tiempo dura el fenómeno en México

La presencia del polvo del Sahara suele registrarse en varios episodios a lo largo del verano. Cada nube puede permanecer entre algunos días y una semana, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Por ello, es común que durante junio, julio y agosto se emitan distintos avisos sobre nuevas concentraciones de partículas que ingresan al territorio nacional.

Aunque el fenómeno es temporal, su llegada se ha convertido en una señal característica del verano en México y el Caribe.