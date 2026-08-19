Por despertar a un oso polar, multan a hombre con más de $5,000 dólares: Así fue como interrumpió su sueño

Las autoridades del archipiélago de Svalbard, en Noruega, impusieron una multa de 50,000 coronas noruegas, aproximadamente $98,000 pesos mexicanos, a una persona que utilizó la bocina de niebla de una embarcación para despertar intencionalmente a un oso polar que dormía en la costa.

El incidente ocurrió a principios de agosto en un fiordo del norte de Svalbard, territorio ártico situado entre la Noruega continental y el Polo Norte. Según detalló el gobernador de la región, Lars Fause, los ocupantes de la embarcación divisaron al animal descansando en tierra firme, momento en el que uno de los pasajeros hizo sonar la potente bocina marina, provocando que el ejemplar se despertara y se desplazara hacia otro punto.

Así es la protección ambiental en el Ártico

Las leyes de protección ambiental vigentes en Svalbard prohíben de forma explícita molestar, atraer o perseguir innecesariamente a los osos polares, especie protegida por tratados internacionales desde 1973.

Distancias mínimas de seguridad: La regulación establece que ninguna persona puede acercarse a menos de 300 metros de un oso polar entre los meses de julio y febrero. Durante la época de apareamiento, entre marzo y junio, la distancia mínima de restricción se incrementa a 500 metros.

La regulación establece que ninguna persona puede acercarse a menos de 300 metros de un oso polar entre los meses de julio y febrero. Durante la época de apareamiento, entre marzo y junio, la distancia mínima de restricción se incrementa a 500 metros. Prohibición de caza: La caza de osos polares en Svalbard es ilegal desde la entrada en vigor de su estatus de protección.

La caza de osos polares en es ilegal desde la entrada en vigor de su estatus de protección. Población regional: Se estima que cerca de 3,000 osos polares habitan la región de Svalbard y el mar de Barents —zona compartida entre aguas territoriales de Noruega y Rusia—, de los cuales unos 300 permanecen de manera permanente en el archipiélago.

Despertarlos pone en riesgo a la especie

Estas interacciones son peligrosas para los ciclos de los animales. Geoff York, vicepresidente de investigación y políticas de la organización Polar Bears International, explicó que durante la temporada de verano sin hielo los osos polares descansan durante largos periodos de tiempo para conservar energía, porque no hay suficientes presas de alto contenido graso como las focas.

Geoff York señaló que alterar el descanso de los ejemplares en esta época del año puede afectar su supervivencia o éxito reproductivo, especialmente en hembras gestantes o lactantes, porque los obliga a moverse e incrementar el gasto calórico innecesariamente.

Las sanciones por perturbar la fauna en Svalbard cuentan con antecedentes recientes; en 2024, un turista fue multado con 12,500 coronas ($1,300 dólares) tras intentar aproximarse a una morsa en la misma región.