tva (1).png

¿Qué es el Idrettsglede? El revolucionario método deportivo de Noruega que llevó a Erling Haaland a la élite

Detrás del éxito Erling Haaland está el idrettsglede, un innovador método deportivo de Noruega que crea deportistas de élite.

El método Idrettsglede de Noruega llevó a Erling Haaland a la élite
El método Idrettsglede de Noruega llevó a Erling Haaland a la élite|Reuters

Escrito por: Eder Martínez

El gran momento que vive la Selección de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA™, impulsada por jugadores como Erling Haaland, ha puesto la mira en el innovador modelo deportivo del país, el llamado “idrettsglede”.

Con apenas 5.6 millones de habitantes y una tradición más ligada a los deportes de invierno que al futbol, Noruega ha conseguido sobresalir mundialmente durante décadas en distintas disciplinas.

¿Qué es el idrettsglede? El método norugego que llevó a Erling Haaland a la élite

Detrás del éxito de Noruega y Erling Haaland en la Copa Mundial de la FIFA™, está una filosofía conocida como idrettsglede, un concepto que se puede traducir como "la alegría de practicar deporte" o "disfrutar el deporte".

La idea se basa en que los niños practiquen un deporte por gusto y motivación propia, sin verse sometidos a la presión de ganar o de alcanzar resultados.

Principios del idrettsglede en Noruega

Los principios del idrettsglede están reflejados en la Carta de Derechos del Niño en el Deporte y en las Disposiciones sobre el Deporte Infantil, normas que deben cumplir todos los clubes afiliados en Noruega.

Los niños de Noruega deben:

  • Enfocarse en disfrutar el deporte.
  • Probar todos los deportes posibles y especializarse al tener una edad madura.
  • No pueden participar en campeonatos nacionales, europeos o mundiales antes de los 13 años.
  • Las tablas de posiciones solo pueden utilizarse a partir de los 11 años.

Efectividad del idrettsglede en Noruega

Según la Confederación Deportiva Noruega, el 93% de los niños de entre 6 y 12 años practican al menos un deporte organizado.

Para respaldar el modelo, el país ha desarrollado una amplia infraestructura deportiva en todos los municipios, invirtiendo en el desarrollo de instalaciones y espacios destinados a la práctica de diversas disciplinas.

Además, el gobierno noruego debe cumplir con tres normas esenciales:

  • Financiar una gran cantidad de recursos para sus deportistas.
  • Asegurar un sistema de educación que permita perseguir el deporte élite sin dejar de lado su desarrollo profesional.
  • Crear un ecosistema donde los deportistas no tengan miedo a fallar.
Tags relacionados
Mundial 2026 Internacional

Notas

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia