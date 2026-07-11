¿Qué es el Idrettsglede? El revolucionario método deportivo de Noruega que llevó a Erling Haaland a la élite
Detrás del éxito Erling Haaland está el idrettsglede, un innovador método deportivo de Noruega que crea deportistas de élite.
El gran momento que vive la Selección de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA™, impulsada por jugadores como Erling Haaland, ha puesto la mira en el innovador modelo deportivo del país, el llamado “idrettsglede”.
Con apenas 5.6 millones de habitantes y una tradición más ligada a los deportes de invierno que al futbol, Noruega ha conseguido sobresalir mundialmente durante décadas en distintas disciplinas.
¿Qué es el idrettsglede? El método norugego que llevó a Erling Haaland a la élite
Detrás del éxito de Noruega y Erling Haaland en la Copa Mundial de la FIFA™, está una filosofía conocida como idrettsglede, un concepto que se puede traducir como "la alegría de practicar deporte" o "disfrutar el deporte".
La idea se basa en que los niños practiquen un deporte por gusto y motivación propia, sin verse sometidos a la presión de ganar o de alcanzar resultados.
🇳🇴⚽ Un partido que fue más allá del futbol. Noruega anunció que los ingresos por la venta de boletos de su encuentro ante Israel serían destinados a labores de asistencia en Gaza.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 11, 2026
🔥 En la cancha, Erling Haaland brilló con un triplete que selló la goleada noruega, en un duelo… pic.twitter.com/bnuHVQQwB0
Principios del idrettsglede en Noruega
Los principios del idrettsglede están reflejados en la Carta de Derechos del Niño en el Deporte y en las Disposiciones sobre el Deporte Infantil, normas que deben cumplir todos los clubes afiliados en Noruega.
Los niños de Noruega deben:
- Enfocarse en disfrutar el deporte.
- Probar todos los deportes posibles y especializarse al tener una edad madura.
- No pueden participar en campeonatos nacionales, europeos o mundiales antes de los 13 años.
- Las tablas de posiciones solo pueden utilizarse a partir de los 11 años.
Efectividad del idrettsglede en Noruega
Según la Confederación Deportiva Noruega, el 93% de los niños de entre 6 y 12 años practican al menos un deporte organizado.
Para respaldar el modelo, el país ha desarrollado una amplia infraestructura deportiva en todos los municipios, invirtiendo en el desarrollo de instalaciones y espacios destinados a la práctica de diversas disciplinas.
Además, el gobierno noruego debe cumplir con tres normas esenciales:
- Financiar una gran cantidad de recursos para sus deportistas.
- Asegurar un sistema de educación que permita perseguir el deporte élite sin dejar de lado su desarrollo profesional.
- Crear un ecosistema donde los deportistas no tengan miedo a fallar.