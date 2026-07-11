El gran momento que vive la Selección de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA™, impulsada por jugadores como Erling Haaland, ha puesto la mira en el innovador modelo deportivo del país, el llamado “idrettsglede”.

Con apenas 5.6 millones de habitantes y una tradición más ligada a los deportes de invierno que al futbol, Noruega ha conseguido sobresalir mundialmente durante décadas en distintas disciplinas.

¿Qué es el idrettsglede? El método norugego que llevó a Erling Haaland a la élite

Detrás del éxito de Noruega y Erling Haaland en la Copa Mundial de la FIFA™, está una filosofía conocida como idrettsglede, un concepto que se puede traducir como "la alegría de practicar deporte" o "disfrutar el deporte".

La idea se basa en que los niños practiquen un deporte por gusto y motivación propia, sin verse sometidos a la presión de ganar o de alcanzar resultados.

🇳🇴⚽ Un partido que fue más allá del futbol. Noruega anunció que los ingresos por la venta de boletos de su encuentro ante Israel serían destinados a labores de asistencia en Gaza.



🔥 En la cancha, Erling Haaland brilló con un triplete que selló la goleada noruega, en un duelo… pic.twitter.com/bnuHVQQwB0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 11, 2026

Principios del idrettsglede en Noruega

Los principios del idrettsglede están reflejados en la Carta de Derechos del Niño en el Deporte y en las Disposiciones sobre el Deporte Infantil, normas que deben cumplir todos los clubes afiliados en Noruega.

Los niños de Noruega deben:



Enfocarse en disfrutar el deporte.

Probar todos los deportes posibles y especializarse al tener una edad madura.

y especializarse al tener una edad madura. No pueden participar en campeonatos nacionales, europeos o mundiales antes de los 13 años.

Las tablas de posiciones solo pueden utilizarse a partir de los 11 años.



Efectividad del idrettsglede en Noruega

Según la Confederación Deportiva Noruega, el 93% de los niños de entre 6 y 12 años practican al menos un deporte organizado.

Para respaldar el modelo, el país ha desarrollado una amplia infraestructura deportiva en todos los municipios, invirtiendo en el desarrollo de instalaciones y espacios destinados a la práctica de diversas disciplinas.

Además, el gobierno noruego debe cumplir con tres normas esenciales:

