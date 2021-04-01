Por error, arruinan 15 millones de vacunas Covid-19 en Baltimore

En una fábrica de vacunas contra el coronavirus de Baltimore, Maryland, los empleados mezclaron accidentalmente los componentes de dos inmunizadores diferentes hace semanas, por lo que apenas se detectó que 15 millones de dosis de Johnson & Johnson fueron arruinadas y obligaron a los reguladores a retrasar la autorización de las líneas de producción de la planta.

De acuerdo con medios locales, el problema se registró en la planta de Emergent BioSolutions, socio de fabricación de Johnson & Johnson y AstraZeneca.

Por esta situación, se detuvieron los envíos de dosis de Johnson & Johnson en Estados Unidos, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya investiga las causas del accidente, aunque funcionarios federales señalaron que se trató de un error humano.

La farmacéutica señaló que implementará medidas para fortalecer su control sobre el trabajo de Emergent BioSolutions y así evitar futuras fallas.

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ERROR NO AFECTA DOSIS EN DISTRIBUCIÓN

La compañía informó que este error no tiene ninguna afección sobre las dosis que actualmente son aplicadas y distribuidas a lo largo del territorio estadounidense, pues esos viales fueron producidos en Países Bajos, donde las operaciones han sido aprobadas por los reguladores federales estadounidenses.

Este incidente sí retrasará los envíos de Johnson & Johnson, pues se proyectaban envíos de entre 15 y 20 millones de dosis para el próximo mes, todas provenientes de la planta de Baltimore.

Hasta ahora se desconoce qué pasará con esos envíos, de acuerdo con fuentes de la compañía.

Los funcionarios federales esperan que este error no comprometa el objetivo del mandatario Joe Biden sobre proporcionar vacunas suficientes para toda la población y terminar de inmunizar a todos los adultos para finales de mayo.

Hasta ahora, los otros dos proveedores del gobierno estadounidense, Pfizer-BioNTech y Moderna, continúan entregando sus dosis conforme a lo programado.

Hasta este miércoles, en Estados Unidos se habían administrado 147.6 millones de dosis, de acuerdo con la plataforma Our World in Data.

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