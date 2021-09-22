¡Por fin! Inaugurarán el primer Museo de cine en Hollywood

Después de que ciudades como París, en Francia o Turín, en Italia contaran con sus propios museos de cine, parecía extraño que la meca del cine mundial, Hollywood, no tuviera un lugar dedicado a la cultura cinematográfica.

Pero por fin, después de una larga espera, el Museo de Cine en Los Ángeles California abrirá sus puertas al público el próximo 30 de septiembre, buscando ser el Partenón de todos los ya existentes alrededor del mundo.

El museo ha costado cerca de 400 millones de dólares financiados por la Academia Cinematográfica y aportaciones de nombres conocidos como Steven Spielberg, Eva Longoria, Tom Hanks entre otros.

Éste último, Tom Hanks, quien es miembro de la junta directiva del Museo de la Academia de la Cinematografía, fue el encargado de reconocer frente a la prensa la importancia de este nuevo museo como una celebración del arte que ha tenido un impacto a nivel global.

Actor Tom Hanks speaks during a media preview ahead of the opening of the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California, U.S., September 21, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni|MARIO ANZUONI/REUTERS

Dijo que: "Necesitamos celebrar todo lo que esta ciudad ha traído al mundo, y todo lo que la forma de arte ha traído al mundo, para unir a la gente" y agregó que "Las películas siguen siendo el arte mágico que habla a todos en todas partes".

Pese a la noticia tan esperada de la apertura de este museo desde el 2012, se han mencionado ciertas controversias como la falta histórica de diversidad en la pantalla y el movimiento Me too que expuso el acoso sexual dentro del medio cinematográfico.

Acerca del Museo de la Academia de Cinematografía

Serán 28 mil metros cuadrados repletos del séptimo arte, que constan de 2 edificios conectados por un puente de cristal, en su interior albergan dos salas de cine, dicho museo fue diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, está ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, para ofrecer vistas panorámicas de Hollywood Hills.

Dorothy’s Ruby Slippers from “The Wizard of Oz” are seen during a media preview ahead of the opening of the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California, U.S., September 21, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni|MARIO ANZUONI/REUTERS

Es coordinado por la organización que entrega los premios Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en este lugar serán exhibidas 12 millones de fotografías, 190 mil artículos de cintas clásicas, de las cuales destacan las zapatillas rojas de Dorothy, protagonista de "El mago de Oz".

Así como el trineo Rosebud de "Citizen Kane", un modelo de R2-D2 de la clásica saga de Star Wars y el traje de Salma Hayek en Frida, tambipen habrán más 80 mil guiones, 50 mil posters y 20 mil diseños y bocetos.

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El Museo estará repleto de sueños y experiencias interactivas donde podrás "ganar" una estatuilla de Oscar original, por otra parte las exposiciones inaugurales estarán a cargo de Pedro Almodóvar con temáticas como educación religiosa, familia y la culpa además de Hayao Miyazaki, creador de estudios Ghibli.

