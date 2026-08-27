Por la onda tropical 32: Protección Civil emite alerta ante riesgo de lluvias intensas con inundaciones y deslaves

El mal tiempo continuará azotando a gran parte de México durante los últimos días de agosto. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado urgente a la población ante el avance de la onda tropical número 32 y la presencia del monzón mexicano, fenómenos que dejarán lluvias intensas y un alto riesgo de deslaves en zonas altas.

Fenómenos que causarán intensas lluvias en México

El avance de la onda tropical número 32 sobre el sur y sureste del país, combinado con el monzón mexicano en el noroeste y canales de baja presión, mantendrán las alertas activadas.

A estos sistemas se le suma la llegada de una nueva onda tropical a la península de Yucatán y un frente frío acercándose a la frontera norte, lo que mantendrá las lluvias este jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC exhorta a la población a mantenerse informada y atender indicaciones de las autoridades locales por continuidad de precipitaciones.



🔗 https://t.co/woWoXZNygl pic.twitter.com/J00IunwlsL — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 27, 2026

Estados con pronóstico de lluvias muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional comentó que se esperan acumulados de agua importantes de 50 a 75 litros. Los estados donde se concentrarán las precipitaciones más fuertes son:



Jueves 27 de agosto: Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Viernes 28 de agosto: Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Alerta por inundaciones deslaves

La acumulación de agua en las montañas hace que se saturen los suelos y provoca que baje agua con mucha velocidad. Protección Civil advirtió sobre el peligro de deslizamientos de tierra en laderas, desbordamiento de ríos, así como inundaciones graves en zonas urbanas por el colapso del sistema de drenaje.

Recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos

Las autoridades pidieron a la ciudadanía a tomar precauciones en sus traslados de todos los días para evitar accidentes por la corriente de agua:



No cruces corrientes: Evita pasar a pie o en auto por ríos, arroyos, vados o calles inundadas

Evita pasar a pie o en auto por ríos, arroyos, vados o Aléjate de cerros: Si vives cerca de laderas, vigila posibles grietas para prevenir deslaves.

Si vives cerca de laderas, vigila posibles grietas para prevenir deslaves. Asegura tu hogar: Ajusta láminas, ventanas y aléjate de árboles, cables o espectaculares que puedan caer.

Ubica refugios temporales y canales de comunicación

En caso de estar en una zona vulnerable a inundaciones, las autoridades sugieren ubicar antes las rutas de evacuación hacia los albergues más cercanos.

Las autoridades comentaron la importancia de atender los avisos locales de protección civil y reportar cualquier eventualidad a las líneas oficiales de emergencia.