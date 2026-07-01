El cielo de Venezuela se tiñe de rojo tras sismos: El impresionante fenómeno que estremece a todos

¡Espectáculo digno de una postal! En las últimas horas, el cielo de Caracas, Venezuela se tiño de un potente color rojo con tonalidades naranjas, impactando a miles de habitantes y usuarios en redes sociales.

El impresionante fenómeno ocurre días después del sobre terremoto que azotó Venezuela, así como las fuertes réplicas, pero ¿el cambio de color en el cielo tiene que ver con los sismos?

¿Por qué el cielo se puso rojo en Venezuela tras los fuertes sismos?

A pesar de la coincidencia, los expertos aseguran que el cielo de color rojo NO tiene relación directa con los sismos en Venezuela de los últimos días.

La razón principal por la que el cielo se tiñera de rojo y naranja, se debe a un fenómeno óptico conocido como dispersión de Rayleigh, popularmente denominado como el "candilazo".

🔴🇻🇪 Cielos rojos sobre #Caracas tras los terremotos



Imágenes captadas por testigos mostraron un intenso cielo rojo al atardecer, mientras continúan las labores de rescate por los devastadores terremotos que sacudieron a #Venezuela. pic.twitter.com/Bg8BnKFNTH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

¿Qué es el "candilazo" y por qué ocurre?

El famoso "candilazo" ocurre cuando los rayos del sol atraviesan una capa más gruesa que al atmosfera; esto puede ocurrir al atardecer o el amanecer.

Según expertos, las partículas suspendidas en el aire actúan como filtro, dispersan las ondas de luz más cortas como el azul y el violeta, permitiendo que los tonos más largos como el rojo, naranja y purpura, sean captados por el ojo humano.

Es normal que el cielo adquiera esta tonalidad tras formarse condiciones atmosféricas específicas, sin que existan de por medio alertas sísmicas.

"Luces de terremoto" vs. el "candilazo": Estas son las diferencias

Por lo general, la población suele asociar los cielos extraños con movimiento telúricos; sin embargo, el cielo rojo de Venezuela es un fenómeno diferente a los provocados por temblores, pero ¿cuál es la diferencia?

