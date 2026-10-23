Choque de titanes milenarios: El histórico regreso del sumo a la CDMX

El histórico regreso del sumo a la Ciudad de México (CDMX) pone fin a casi medio siglo de ansiosa espera. Emilio Rabasa, CEO Global de Never Say Never (NSN), confirmó que presenciarás una exhibición profesional inédita con dieciséis expeleadores de rangos superiores, listos para protagonizar veintisiete combates verdaderamente titánicos.

Una tradición japonesa de más de mil 500 años

El sumo trasciende la fuerza física pura. Alberto Teramoto, presidente de la Asociación México Japonesa AC, destaca que esta disciplina forja mil quinientos años de historia ininterrumpida. Los atletas enseñan sobre honor, gratitud y respeto total al rival. Hoy, la comunidad nipona busca transmitir estos invaluables valores ancestrales y permitirle al público experimentar directamente sus profundas raíces culturales.

Las máximas leyendas del ring oriental pisan nuestro territorio. Atletas consagrados como Tenkaihō Takayuki y Akiseyama Mitsuhiko lideran este contingente estelar. Ambos campeones prometen impactar a la afición mexicana y contagiar la inmensa emoción que detona cada choque.

La cita ocurrirá este próximo 14 de noviembre a las veinte horas dentro de la Arena Ciudad de México. Los asistentes presenciarán un espectáculo monumental que supera ampliamente el asombroso tonelaje de cada peleador. Prepárate para gozar una velada épica donde el estruendo de cuerpos colisionando y la mística oriental cautivarán absolutamente todos tus sentidos.