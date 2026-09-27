Dysptopia, Inc: ¿Le gustaría recibir sus noticias con o sin alucinaciones?

Se han escrito obituarios sobre las agencias de noticias muchas veces en las últimas dos décadas. Primero nos dijeron que éramos más lentos que Twitter y que nuestra red global de periodistas asalariados era redundante porque ahora cualquier ciudadano es periodista.

¿Quién necesita pagar por contenidos producidos éticamente y verificados cuando la información desde la fuente fluye directamente a nuestros teléfonos en tiempo real?

Todos recordamos la euforia de la revolución de Twitter en Irán en 2009 y la continuación de la primavera árabe en Facebook en 2010. Era embriagador ver el libre flujo de información en las redes sociales procedente de ciudadanos en primera línea.

Pero también todos recordamos la brutal resaca. ¿Qué sucede cuando los autócratas cortan internet o meten a ciudadanos en la cárcel? ¿Quién sigue documentando la historia en Irán o Egipto o Siria para el resto del mundo?

Resultó que los algoritmos de las redes sociales no estaban impulsados por la necesidad de buscar la verdad.

Silicon Valley descubrió que ganaría más dinero promoviendo la ira y la indignación.

También resultó que actores malintencionados podían manipular esos algoritmos para difundir mentiras. No sorprende que ciudadanos sin formación no estuvieran preparados para ayudar a la sociedad a navegar la contaminación de nuestro ecosistema informativo.

Avancemos otra década y nos encontramos de nuevo aquí, ante otro supuesto verdugo de las agencias de noticias: el futuro utópico de la Inteligencia Artificial.

ChatGPT, Claude, Gemini o Grok pueden escanear en segundos la producción periodística mundial y escupir cinco jugosos párrafos para contarte cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo.

Este es el llamado AI Overview: está provocando un desplome en el tráfico de los sitios de periodismo confiable en todo el mundo y rara vez paga por el periodismo profesional, costoso de producir, que absorbe.

Y de nuevo nos preguntan: ¿por qué pagar por vuestro periodismo profesional cuando la información se entrega gratis en tiempo real? ¿Por qué malgastar dinero para emplear a periodistas para recopilar información que pueden agregar nuestros nuevos amigos chatbots?

Parte de la respuesta está en la pequeña advertencia del chatbot que dice que la información de tu AI Overview puede ser incorrecta. ¿Quieres tus noticias con o sin alucinaciones? Llegar a los hechos cuesta dinero, tiempo, experiencia y esfuerzo.

Cuando un enorme colapso glaciar a finales de agosto desencadenó devastadoras inundaciones de forma repentina en la frontera entre Nepal y el Tíbet que dejaron más de 1.300 muertos, la AFP desplegó un equipo de 11 periodistas en el terreno en zonas remotas de Nepal e India.

En el lapso de una hora tras la confirmación policial de las primeras grandes inundaciones, tres de nuestros periodistas con base en Katmandú ya estaban en camino. Prakash Mathema, Anup Ojha y Prabin Ranabhat son nepalíes. Conocen la lengua, el terreno y la gente. Llevaban cámaras y equipos de drones caros.

Uno de nuestros fotógrafos hizo un viaje de 13 horas en motocicleta y camión para llegar a la principal zona del desastre. Luego pudo recurrir a sus contactos para tomar un helicóptero que hacía labores de ayuda, y adentrarse aún más en la zona afectada. Sus impresionantes imágenes con dron de pueblos destruidos se utilizaron en todo el mundo.

En una catástrofe en zonas remotas del planeta, a menudo no hay internet. Se requiere que los periodistas estén en el terreno, a veces bajo considerable peligro personal, para dar testimonio de los hechos.

También se necesitan periodistas que conozcan el país y puedan recurrir a una red de fuentes fiables. Mientras parte de nuestro equipo en Nepal se dirigía a las montañas, el resto permaneció en Katmandú para separar los hechos de los rumores según aparecían historias de muertos y desaparecidos.

Muchas de las primeras palabras e imágenes fiables publicadas por medios en todo el mundo procedían de agencias como AFP y de nuestros colegas de Reuters y AP.

Nuestros clientes utilizan el contenido sin dudarlo porque saben que se ha recopilado de forma ética, respetando consignas transparentes y principios que guían el trabajo de todos nuestros periodistas.

Saben que contratamos periodistas profesionales para recabar información y que invertimos recursos en formación y experiencia para garantizar que las personas a las que enviamos a zonas de riesgo estén bien preparadas.

Los clientes pagan por el producto porque entienden que la obtención de noticias de calidad no es barata. También entienden que trabajamos bajo las mismas consignas éticas en cada lugar del planeta. No importa si el contenido procede de Nepal, Nueva York o Gaza: lleva el mismo sello de calidad.

En cambio, inventar cosas no cuesta nada. Junto a imágenes periodísticas reales de la zona del desastre en Nepal hubo cantidades ingentes de imágenes deepfake que mostraban pueblos destruidos y cuerpos alineados para su entierro, generados artificialmente.

Las herramientas que nos dieron los AI Overviews también dieron a cada ser humano del planeta la capacidad de crear imágenes falsas confusas y dañinas que saturan nuestros canales de noticias y a menudo se vuelven virales en las rede sociales.

En la AFP empleamos a más de 100 periodistas que se dedican exclusivamente a desmontar y verificar esta creciente marea de falsedades. Combatir las mentiras y la manipulación se ha convertido en un complemento periodístico esencial de la búsqueda de la verdad.

Defender la verdad y los hechos cuesta dinero y requiere valores. Las redes globales de las agencias internacionales siguen siendo una parte esencial del tejido del sistema mundial de información. Deben ser apreciadas y defendidas.