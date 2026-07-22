Prevén un “súper El Niño” histórico: las aguas del Pacífico alcanzarán temperaturas récord hasta 2027

Las condiciones del fenómeno climático “El Niño” continúan fortaleciéndose en el Pacífico, por lo que pronósticos indican que a finales de 2026 podría evolucionar a un “súper El Niño”, según informó el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad de Columbia.

Nuevos modelos meteorológicos apuntan a que el calentamiento de las aguas podría superar los 3 °C entre octubre y diciembre, alcanzando así un récord en el Pacifico ecuatorial, y dando paso a un evento de ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) que no se veía en años.

Evolución de “El Niño a un “súper El Niño”: prevén que se forme entre octubre y diciembre

Con base en el resumen mensual, se ha encontrado que las condiciones del evento climático se están fortaleciendo con anomalías de la temperatura de la superficie del mar.

La anomalía promedio el mar fue de +0.98 °C entre abril y mayo de 2026, pero para junio aumentó a +1.55 °C, lo que significan aguas más calidas por arriba del promedio.

Ahora, el índice semanal más reciente de Niño 3.4, correspondiente al 15 de julio de 2026, muestra que subió hasta +2.1 °C. De seguir esta tendencia, la temperatura del mar podría superar los 3 °C.

#Clima #Sequía #SMN ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¡Alerta por climas extremos ante el fortalecimiento de "El Niño"! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las altas temperaturas y las sequías se prolongarán en el país debido a que este fenómeno meteorológico se perfila para volverse "muy fuerte" entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con efectos que podrían extenderse hasta la primavera de 2027. Este fenómeno, provocado por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico, altera drásticamente las condiciones climáticas. Mientras que en primavera y verano eleva la probabilidad de olas de calor sofocantes y sequías severas, en la temporada invernal suele favorecer temperaturas extremadamente frías, muy por debajo del promedio habitual. "El Niño" ocurre aproximadamente cada siete años y sus efectos pueden prolongarse hasta por 18 meses, lo que mantiene bajo constante monitoreo el semáforo de alerta climática del SMN. El reporte en Los Ruiz Lara #ElNiño

De esta forma, el fenómeno podría evolucionar hacia un episodio de “El Niño” muy fuerte, donde sus efectos se prolonguen hasta 2027.

¿Qué es “El Niño” y por qué representa un riesgo para México?

“El Niño” es un patrón atmosférico que se suele presentar cada 2 y 7 años, representando un aumento en la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial. Su contraparte es “La Niña”, que es cuando la temperatura del mar es más fría.

Este evento se suele clasificar en varias categorías, entre ellos: “El Niño débil”, “El Niño moderado” el fuerte y el muy fuerte, dependiendo de su evolución y de los cambios en los patrones del clima.

Si los pronósticos se cumplen, “El Niño muy fuerte” estaría llegando en el pico de la temporada de lluvias en México, que va de septiembre a octubre. Mientras que el pico del sistema ENSO podría llegar hasta diciembre.

Esto representa un riesgo para México no solo con la formación de más huracanes, sino con la llegada de más frentes fríos, tormentas invernales, entre otros cambios en el clima.

Pronóstico del clima en México para 2027 con la llegada de “El Niño”

El Gobierno de México informó que debido a que las aguas del Pacífico se calentarán, se prevé que sea combustible para la formación de huracanes, sin que necesariamente toquen tierra en el país.

Mientras que para los próximos meses se espera en territorio nacional:

