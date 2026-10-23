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¿Por qué los mexicanos tienen menos hijos? La falta de oportunidades influye en las decisiones

Aunque los jóvenes desean formar una familia, los bajos salarios, la vivienda inaccesible y la incertidumbre laboral dificultan la decisión y cambian el futuro del país.

Por: Rodrigo Lema

¿Por qué los mexicanos no quieren hijos? En 1970, las mujeres mexicanas tenían en promedio siete hijos; hoy, la fecundidad ha disminuido de manera considerable. Uno de los cambios más recientes llamó la atención de los demógrafos: en cinco años, el indicador pasó de 1.9 a 1.2.

Aunque las nuevas generaciones tienen mayor libertad para decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo formar una familia, sus expectativas no siempre coinciden con sus posibilidades.

Un estudio de El Colegio de México distingue dos razones detrás de esta tendencia: posponer la maternidad para priorizar la autorrealización y decidir no tener hijos antes de las dificultades relacionadas con la crianza y los cuidados.

A estos factores se suman la incertidumbre laboral, los salarios insuficientes y el acceso a la vivienda. La disminución de la fecundidad también plantea preguntas sobre cómo se organizará el cuidado de una población más envejecida, en un país donde las familias tienen menos hijos.

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