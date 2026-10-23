¿Por qué los mexicanos tienen menos hijos? La falta de oportunidades influye en las decisiones

¿Por qué los mexicanos no quieren hijos? En 1970, las mujeres mexicanas tenían en promedio siete hijos; hoy, la fecundidad ha disminuido de manera considerable. Uno de los cambios más recientes llamó la atención de los demógrafos: en cinco años, el indicador pasó de 1.9 a 1.2.

Aunque las nuevas generaciones tienen mayor libertad para decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo formar una familia, sus expectativas no siempre coinciden con sus posibilidades.

Un estudio de El Colegio de México distingue dos razones detrás de esta tendencia: posponer la maternidad para priorizar la autorrealización y decidir no tener hijos antes de las dificultades relacionadas con la crianza y los cuidados.

A estos factores se suman la incertidumbre laboral, los salarios insuficientes y el acceso a la vivienda. La disminución de la fecundidad también plantea preguntas sobre cómo se organizará el cuidado de una población más envejecida, en un país donde las familias tienen menos hijos.