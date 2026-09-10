Mercurio se está encogiendo. Esto dicen los científicos

Mercurio, el planeta más cercano al Sol, podría estar encogiéndose más de lo que los científicos creían. Sus crestas y escarpes, marcas formadas por la concentración de su interior, permiten estudiar cómo ha cambiado este mundo rocoso a lo largo del tiempo. ¿Por qué se está encogiendo este planeta?

¿Cómo se dieron cuenta de que Mercurio podría estar encogiéndose?

La cercanía de Mercurio al Sol ha provocado que sea un planeta complejo de estudiar y de explorar. De acuerdo con CNN, solo dos emisiones se han atrevido a ese entorno hostil en décadas pasadas: la Mariene 10 de la NASA en 1974 y la misión MESSENGER en 2011.

Los cálculos de los estudios mencionan que el planeta podría haberse comprimido entre un 10% y un 30% más de lo que se creía anteriormente, lo que supone un cambio en el radio de 7,2 millas, es decir, 11.6 kilómetros.

Estudios pasados habían mencionado un radio de entre 0,6 y 1,2 millas (1 a 2 kilómetros) y hasta 4,3 millas, es decir, 7 kilómetros.

El Dr. Paul Byrne, profesor asociado de Ciencias de la Tierra, Medio Ambiente y Planetarias en la Universidad de Washington en San Luis, afirmó que es plausible que estudios anteriores sobre la contracción de Mercurio, pasaran por alto grietas geológicas del planeta, ya fuera porque eran difíciles de distinguir en zonas accidentadas o porque no llegaron a formarse debido a la corteza extremadamente rugosa de Mercurio.

¿Qué se espera para Mercurio?

La misión BepiColombo, que recientemente inició su llegada a Mercurio tras un viaje de casi ocho años, situará dos sondas en órbita cerca del planeta a finales de este año.

Los datos topográficos que reúna la misión podrían permitir a los científicos estimar cuánto se ha contraído Mercurio a lo largo del tiempo.

La historia de Mercurio

Las arrugas que cubren a Mercurio, el planeta más cercano al Sol, haciendo referencia a que alguna vez fue un mundo más grande que se ha contraído.

De acuerdo con la NASA, el planeta más chiquito del planeta solar se encuentra aproximadamente a 58 millones de kilómetros del Sol y completa su órbita cada 88 días.

La superficie agrietada de Mercurio conserva las grietas de haberse hecho más pequeño; los científicos las denominan crestas y escarpes.

Debido a los cometas y asteroides que han golpeado a Mercurio, han dejado su superficie llena de cráteres, similares a la de la Luna.