UNAM revela por qué el Popocatépetl es considerado el “más peligroso” del mundo y qué hacer ante la caída de ceniza

¡Tranquilos todos! El Popocatépetl sí ha estado muy activo las últimas semanas, pero no por ello debe cundir el pánico. En dicha actividad, usuarios en redes sociales se han preguntado si este volcán es uno de los más peligrosos del mundo, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) finalmente reveló la razón.

De acuerdo con investigadores de la institución, sus características geológicas únicas y su constante emisión de gases lo vuelven "peligroso" debido a que más de 25 millones de personas habitan a menos de 100 kilómetros su cráter, convirtiéndolo en un factor de riesgo latente, sin embargo, los científicos aseguraron que la probabilidad de una erupción catastrófica en este momento es muy baja.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋:

🔹43 exhalaciones

🚦Semáforo de alerta:

⚠️ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

🚫 No te acerques al volcánhttps://t.co/zK9vuiSpAd pic.twitter.com/iPMF4bhKm1 — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) July 27, 2026

Por ello, dependencias como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) emiten reportes constantes sobre el monitoreo del Popocatépetl, para que la población que llegue a ser afectada por sus emisiones esté constantemente informada a través de las vías oficiales y acate las medidas preventivas ante la inminente caída de ceniza.

¿Por qué es el volcán más peligroso del mundo?

El Popocatépetl está ubicado en los límites territoriales de Puebla, Estado de México (Edomex) y Morelos, manteniendo una actividad constante, pero vigilada en tiempo real las 24 horas del día por un equipo multidisciplinario de la UNAM y el Cenapred; y según el Instituto de Geofísica (IGf), "Don Goyo" pertenece al reducido grupo de los cinco volcanes que más gases emiten a nivel mundial, con hasta 2 mil 603 toneladas de bióxido de azufre diarias.

A diferencia de otros colosos, su magma es sumamente viscoso, lo que impide que el gas fluya de forma ordinaria y genere la formación de tapones temporales que, al acumular presión, detonan en explosiones que arrojan material volcánico y ceniza.

¿Cuál es el riesgo del Popocatépetl?

La peligrosidad, que la UNAM recalca, no sólo radica en su naturaleza explosiva, sino en el entorno demográfico, que alberga a más de 25 millones de habitantes en un radio de 100 kilómetros. La constante vigilancia de 1994 permitió descifrar que, en realidad, se trata de un complejo de cinco volcanes superpuestos, que son:



Tlamacas Nexpayantla Ventorrillo El Fraile Popocatépetl

Sin embargo, la UNAM resalta que, pese a su intensa fumarola, esta ventilación pasiva es una señal de eficiencia, ya que libera la presión para evitar erupciones de gran magnitud, y, actualmente, el ciclo eruptivo del volcán es calificado como "débil" en comparación con eventos geológicos de hace mil 300 años.

Por ello, la institución recalcó que debemos evitar caer en pánico, no propagar rumores, pero respetar el radio de exclusión de los 12 kilómetros y ante la caída de ceniza, proteger tus vías respiratorias con cubrebocas, cerrar ventanas, evitar actividades al aire libre, resguardar a las mascotas y tapar los depósitos de agua para evitar la contaminación.