Alerta por caída de ceniza del volcán Popocatépetl; estas son las alcaldías afectadas en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta por una posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl en la Ciudad de México (CDMX), una advertencia crucial dado que este compuesto no es un polvo común, sino que es roca pulverizada y cristal del cráter que afecta severamente a la ciudadanía, puntualmente a la salud respiratoria, a los ojos e incluso a la infraestructura urbana.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 12 horas en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/959oyeseCd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 23, 2026

Esta alerta está pensada, principalmente, para los habitantes del sur de la capital, quienes deben extremar precauciones, evitar salir de casa si no es necesario y proteger sus depósitos de agua para evitar la contaminación de la misma.

Lista de alcaldías en alerta por la caída de ceniza del Popocatépetl

A través de una alerta compartida en su cuenta de X, @SGIRPC_CDMX, la autoridad aseguró que se prevé que la ceniza volcánica sea impulsada por las corrientes de vientos hacia el oeste del cráter durante las próximas 12 horas, esto durante toda la mañana del 23 de julio del 2026, la cual afectará específicamente a las alcaldías de:



Milpa Alta

Tlalpan

¿Cómo se encuentra el volcán Popocatépetl actualmente?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reveló que en las últimas 24 horas de detectaron 45 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos. Asimismo, durante la mañana y hasta las 11:00 horas, se observó una ligera emisión continua de vapor de agua y otros gases volcánicos con dirección de dispersión hacia el oeste-noreste, generando que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentre en amarillo Fase 2.

Esto significa que habrá algunas explosiones de tamaño menor a moderado con una posible lluvia de cenizas moderada en algunas ciudades más lejanas, así como la expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

¿Qué daños a la salud provoca la ceniza del Popocatépetl?

Las autoridades aclararon que la inhalación de este tipo de partículas, menores a 10 micras, reduce la capacidad pulmonar y agrava enfermedades como el asma; asimismo, la ceniza del Popocatépetl contiene metales pesados que podrían provocar conjuntivitis por sus partículas filosas, lo que también genera dermatitis alérgica al contacto.

¿Cómo afecta la ceniza del Popocatépetl a la CDMX?

Las afectaciones no son solo a la salud de la población —aunque sí es la más importante—, también afecta a la infraestructura y al medio ambiente, pues la ceniza se solidifica como cemento rápido si se moja, lo que provoca que se tapen drenajes y se generen inundaciones en la CDMX, dañando así motores automotrices, sobrecarga techos ligeros y altera la potabilidad del agua.

Por ello, las recomendaciones oficiales a seguir por parte de las autoridades son:



Usar cubrebocas y gafas protectoras al salir

Barrer la ceniza siempre en seco; jamás utilizar agua

Sellar rendijas de puertas y ventanas con trapos húmedos

Tapar tinacos y cisternas, y cubrir coladeras.

No dejar alimentos a la intemperie y mantener a las mascotas dentro de casa