¿Por qué se usa un listón rosa en la lucha contra el cáncer de mama?

Se cumplen 30 años del inicio de la campaña contra el cáncer de mama con el icónico listón rosa, la cual inició con las empresas Estée Lauder. Aquí te contamos por qué se usa como símbolo de esta importante lucha.

“Hemos logrado tanto, y es asombroso que en 30 años, los científicos que han sido financiados por todos los increíbles esfuerzos para la campaña contra el cáncer de mama, la Fundación para la Investigación del cáncer de mama... Aún les queda mucho por lograr", dijo el presidente de Estée Lauder, William p. Lauder.

¿Qué representa el listón rosa en la lucha del cáncer de mamá?

El moño o listón rosa es el símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo a las mujeres con esta enfermedad.

Según datos del IMSS, el primer listón o moño rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a las sobrevivientes del cáncer de mama.

United to help end breast cancer for all 🎀 Learn more about @esteelaudercompanies Breast Cancer Campaign: pic.twitter.com/pUE7HFpWxZ — Estée Lauder (@EsteeLauder) October 1, 2022

En 1992, la vicepresidente de Estée, Evelyn Lauder, se unió a la editora de Self, Alexander Penny, para vender el listón rosa y recaudar dinero para investigaciones sobre la enfermedad. Ahí comenzó la campaña contra el cáncer de mama.

“Si recuerdas en ese entonces, había mucha atención al SIDA y la gente usaba una cinta roja para llamar la atención y la conciencia sobre el SIDA. Y mi madre dijo que cada día hay más mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que personas a las que se les diagnostica SIDA, y que infecta a una de cada ocho mujeres... Y sabemos que octubre ahora, el rosa es el mes de concientización sobre el cáncer de mama”, dijo William.

Desde entonces, la compañía ha financiado investigaciones y servicios médicos globales para atender a mujeres con cáncer de mama.

“La fundación actualmente trabaja con más de 60 organizaciones globales que ayudan a brindar servicios a las comunidades locales”, indicó William.

La Dra. Karen Knudsen, directora ejecutiva de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, aplaude los avances que ha logrado la campaña del listón rosa contra el cáncer de mama.

“Realmente aprecio el poder del listón rosa y el poder de las mujeres en esa historia. Entonces, también tengo la edad suficiente para recordar cuando las mujeres se entusiasmaron con el concepto de que no había suficientes fondos para la investigación del cáncer de mama. Se juntaron, contaron historias, abogaron, crearon conciencia. Y pidieron al gobierno de Estados Unidos que invierta en la investigación del cáncer de mama. Y lo hicieron.

Además, celebridades como Julia Louis Dreyfus, Christina Applegate y Shannen Doherty que compartieron su diagnóstico de cáncer de mama ayudaron a crear conciencia.

Los investigadores dicen que la pregunta ahora es cómo podemos mejorar lo que ya sabemos para crear un mundo donde el cáncer de mama sea fácilmente tratable.

Sin embargo, hasta entonces, el Dr. Norton dijo que el cáncer de mama no es algo a lo que temer, es algo que hay que abordar.