¡No pelees por los terrenos! Conoce la importancia de hacer un testamento

¡Evita heredar problemas! Seguramente has escuchado esa frase que resuena en septiembre más que en ningún otro mes. Se trata de una expresión que, efectivamente, podría brindar tranquilidad, paz y certeza a tus seres queridos si elaboras un testamento.

El testamento es descrito por la Secretaría de Gobernación (Segob) como el trámite mediante el cual una persona dispone libremente en qué forma y a quién o quiénes se destinarán sus bienes para después de su muerte. Así, si existe un legado se evitan gastos y pérdida de tiempo.

Las ventajas de este servicio son principalmente proteger el patrimonio construido a lo largo de los años y las discusiones o separaciones familiares, pero ¿cuáles son los tipos de testamentos que existen y cuál es el mejor momento para solicitar uno?

Mañana inicia el noveno mes del año: septiembre y los Notarios del país brindarán asesoría gratuita y costos preferenciales a quienes realizan su Testamento.



Acude con tu Notario de confianza, así heredarás tranquilidad a tu familia.#SeptiembreMesDelTestamento pic.twitter.com/5N7jQHwC8i — Notariado Mexicano (@notariadomex) August 31, 2023

Tipos de testamento que existen

De acuerdo con el gobierno de México, los tipos de testamentos que existen en el país son los siguientes:



Testamento público abierto : Se realiza ante notario público y si el testador sabe leer y escribir, no se requiere testigos.

: Se realiza ante notario público y si el testador sabe leer y escribir, no se requiere testigos. Testamento público cerrado : Escrito por el testador o persona designada, quien deberá formalizar el trámite ante notario.

: Escrito por el testador o persona designada, quien deberá formalizar el trámite ante notario. Testamento público simplificado : Se otorga ante notario en el momento de escriturar un inmueble destinado a vivienda.

: Se otorga ante notario en el momento de escriturar un inmueble destinado a vivienda. Testamento ológrafo : Escrito de puño y letra del testador, cerrado y lacrado para envío al Archivo General de Notarías.

: Escrito de puño y letra del testador, cerrado y lacrado para envío al Archivo General de Notarías. Testamento privado : Es válido en casos graves o por enfermedad violenta cuando no se dejó un testamento ológrafo.

: Es válido en casos graves o por enfermedad violenta cuando no se dejó un testamento ológrafo. Testamento militar : Lo realizan militares o asimilados al entrar en guerra o estando heridos en batalla.

: Lo realizan militares o asimilados al entrar en guerra o estando heridos en batalla. Testamento marítimo : Dedicado para aquellos que se encuentren en altamar, a bordo de navíos de la Marina.

: Dedicado para aquellos que se encuentren en altamar, a bordo de navíos de la Marina. Testamento en el extranjero : Tienen efectos en la CDMX cuando se hagan de acuerdo a las Leyes del país en que se otorgó.

: Tienen efectos en la CDMX cuando se hagan de acuerdo a las Leyes del país en que se otorgó. Testamento agrario: El ejidatario designa en lista a la persona que ocupará la tenencia de la tierra cuando el comunero muera.

¡Tenemos una excelente noticia para ti!

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¿Cuándo es el mes del testamento?

En 2003, la Secretaría de Gobernación pidió al Notariado Mexicano establecer el mes de septiembre como el "mes del testamento", esto con el objetivo de promover la sucesión de bienes de forma ordenada, segura y bajo mecanismos jurídicos.

Es así que, durante este periodo, prácticamente todos los notarios del país ofrecen promociones para que crezca la cultura de realizar un testamento y evitar problemas familiares. Entre los descuentos o modelos de atención destaca la reducción de costos de un testamento, asesoría jurídica gratuita, horarios de atención flexibles, entre otros.

"Al hacer un testamento, ordenamos nuestros documentos, heredando no solo bienes sino también tranquilidad a nuestros seres queridos. Evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. Si existe un testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que es caro, tedioso y largo", expone la Segob.