¿Dónde se puede tramitar un testamento gratis en CDMX?

La Ciudad de México (CDMX) es la única entidad en la que existe una mayor cultura testamentaria, de acuerdo con cifras del gobierno local, pero dónde tramitar o hacer un testamento gratis en la capital, qué requisitos solicitan y quienes pueden gozar de este beneficio.

De acuerdo con la Consejería Jurídica, tan solo en 2022 en la CDMX se beneficiaron a 22 mil 883 personas con el otorgamiento de un testamento, de los cuales 4 mil 574 se ofrecieron gratis a personas adultas mayores.

En la CDMX a partir de los 16 años las personas pueden hacer su testamento para decidir el destino de bienes.

Haz tu #Testamento



En 2022, 38 mil 295 personas lo tramitaron en la @dgrt_cdmx.



6 mil 509 adultas mayores, de manera gratuita en las #FeriasDelBienestar.



Te esperamos.

Aquí los módulos: 📍 https://t.co/kbBys8lbFX pic.twitter.com/l6au9mXqKD — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) January 3, 2023

¿En qué lugares puedo hacer mi testamento gratis?

La Consejería Jurídica capitalina explica que las personas adultas mayores pueden tramitar su testamento gratis en cualquiera de las Ferias del Bienestar, que se localizan en las 16 alcaldías y puede consultarse el calendario a través del sitio web de la DGRT.

"Te esperamos en las Ferias del Bienestar"

Consulta los puntos de la semana: https://t.co/GzmyUuBjbP



En un horario de:

Martes a domingo de 10:00 a 14:00 hrs.#DGRT#bienestarenlaciudad pic.twitter.com/k7x3YhceAb — Dirección General de Regularización Territorial (@dgrt_cdmx) September 12, 2022

Qué costo tiene hacer el testamento en CDMX

Recordó que el costo para tramitar un testamento en la CDMX dependerá de si es básico y con legados.

Además, durante el mes de septiembre, mes del testamento se ofrecen descuentos para tramitarlo en todo el país.

*Costo del testamento universal básico: mil 804 pesos.

*Costo del testamento universal con legados: 2 mil 614 pesos.

*Costo de testamento básico para personas mayores de 65 años: 601 pesos.

*Costo de testamento con legados para personas mayores de 65 años: mil 804 pesos.

✅ 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶 📜

🔸Les proporcionamos los costos de testamento durante la #JornadaNotarial2022 que estarán vigentes durante todo el año.



🌐📍𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝘁𝘂 𝗺𝗼́𝗱𝘂𝗹𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗼: https://t.co/K4oAiyEPM4 pic.twitter.com/wzOd84Y7wz — Dirección General de Regularización Territorial (@dgrt_cdmx) August 29, 2022

Requisitos para hacer un testamento gratis en CDMX

El gobierno capitalino dio a conocer lo que necesitan las personas adultas mayores que busquen hacer su testamento gratis.

*Tener más de 65 años.

*Proporcionar dos números telefónicos.

*Comprobar con identificación oficial que se vive en la colonia en donde se realiza la Feria del Bienestar.

*Que el testamento que se busque tramitar sea básico, es decir, que se herede la totalidad de los bienes a una sola persona o a varias por partes iguales.

Quiénes encabezan la cultura testamentaria en CDMX

Según cifras de la Consejería, el grupo etario que más tramitar su testamento son las personas con más de 55 años, sin embargo, los jóvenes de entre 16 y 24 años comienzan a tramitar su testamento.

Además de los adultos mayores, quienes hacen su testamento son los que han tenido una pareja, en comparación de la población soltera, con un 32% y 7%, respectivamente.