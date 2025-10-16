El motivo que impide la toma de captura a la foto de perfil de WhatsApp

WhatsApp, una de las plataformas de mensajería más populares del mundo, ha implementado una nueva medida de seguridad que impide la captura de pantalla en las fotos de perfil de otros usuarios, pero ¿cuál es la razón detrás de esta actualización?

¿Por qué WhatsApp no permite la captura de pantalla en las fotos de perfil?

La razón principal por la que WhatsApp bloqueó la captura de pantalla a las fotos de perfil, es porque busca combatir la suplantación de identidad, así como los fraudes digitales, que ponen en riesgo a millones de usuarios.

Usuarios han reportado haber encontrado su foto de perfil en grupos desconocido o en cuentas de perfiles falsos, contactando a familiares, amigos o conocidos para cometer fraudes.

En los últimos meses, las estafas en México y otras partes del mundo han aumentado de manera alarmante, por lo que algunas redes sociales están tomando nuevas medidas para proteger a las y los usuarios.

¿Qué pasa si intento tomar una captura de pantalla a una foto de perfil?

Al tratar de tomar una captura de pantalla de una foto de perfil en WhatsApp desde el celular, se mostrará una imagen con el siguiente mensaje:

“Captura de pantalla bloqueada.

Para proteger la privacidad de los usuarios en WhatsApp, se bloqueó esta captura de pantalla.”

Así se ve cuando intentas tomar una captura de pantalla en WhasApp|WHATSAPP

¿Puedo tomar captura de la foto de perfil en WhatsApp Web con Imp PT?

¡La respuesta es NO! No se puede tomar una captura de pantalla a una foto de perfil desde WhatsApp Web con la herramienta “Imp PT” en las computadoras por la nueva medida de seguridad implementada por la plataforma.

El bloqueo de las capturas de pantalla se implemento para todas las versiones de la aplicación, por lo que esta opción está prohibida para WhatsApp Web y la versión móvil.

Algunas computadoras aún permiten tomar la captura; sin embargo, se desconoce si es cuestión de que se actualice el sistema.

Pasos para mejorar la privacidad en la foto de perfil en WhatsApp

Además de bloquear las capturas de pantalla para las fotos de perfil, WhatsApp cuenta con otras medidas de seguridad para que las y los usuarios puedan mantener privada su foto en la plataforma, pero ¿cómo hacerlo?



Abre WhatsApp

Dirígete a “Configuración” o “Ajustes”

Selecciona “Privacidad” y haz clic en la Foto de perfil

Se desplegará un menú en el que podrás elegir una de estas tres opciones:

