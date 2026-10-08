871 páginas para contar la historia de Porfirio Díaz, el hombre que marcó 31 años de México

Es un libro que pesa, pero no por sus 871 páginas. Es por la historia del hombre en la portada. El militar oaxaqueño que subió al poder y estuvo 31 años detrás de la banda presidencial en México (1876-1880/1884-1911). Justo el escritor Carlos Téllez Díaz es quien desempolva ese pasado para reconstruir y traer al presente, en su más reciente libro, al hombre mito: Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Tercer y último tomo.

Este volumen es el tercer y último tomo de la obra. Su punto de partida es el regreso de Porfirio Díaz a la presidencia en 1884 y aborda el periodo que va hasta 1915.

La obra fue construida a partir de fuentes primarias, entre ellas archivos privados y familiares, con el propósito de reconstruir la vida de Díaz y devolverle una dimensión humana al personaje histórico.

¿Quién fue Porfirio Díaz?

Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830 y siguió la carrera de las armas hasta alcanzar el grado de general. Participió en la lucha contra la intervención francesa y el Segundo Imperio, y posteriormente llegó a la Presidencia mediante el movimiento encabezado con el Plan de Tuxtepec.

El Archivo General de la Nación señala que su llegada al poder marcó el establecimiento de un régimen de carácter militar que mantuvo a un general en la Presidencia durante cerca de 30 años.

El hombre detrás del mito

Uno de los planteamientos centrales del libro es mirar a Díaz más allá del personaje convertido en mito. La editorial señala que Tello Díaz utiliza fuentes primarias, incluidos archivos privados y familiares, para reconstruir su vida y darle una dimensión humana.

También sigue al personaje después de su salida de México: Díaz partió al exilio y fue testigo de acontecimientos como el estallido de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución mexicana.

