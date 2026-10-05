“El Chuy” vendía elotes en el centro de Oaxaca y le arrebataron la vida junto a su esposa: Lo que se sabe del ataque armado

Jesús, conocido popularmente como "Chuy el Elotero", y su pareja Rosalba fueron asesinados a balazos la noche del sábado 3 de octubre en la agencia municipal de San Martín Mexicapan, Oaxaca.

El crimen contra los comerciantes del centro histórico hizo que la exigencia provocara la reacción de las autoridades estatales, quienes calificaron lo ocurrido como un ataque directo.

Esto es lo que se sabe del ataque a balazos contra "El Chuy" y su esposa.

Así atacaron a "El Chuy" y a su esposa

Los hechos fueron durante la noche del sábado en las calles de la colonia Ejidal, en San Martín Mexicapan.

Los primeros reportes de la policía y autoridades, "Chuy" y Rosalba viajaban a bordo de una motocicleta, donde llevan normalmente su mercancía, cuando personas armadas los alcanzaron y les dispararon antes de darse a la fuga.

Asesinan a balazos a ‘El Chuy’ y Rosalba, famosa pareja de eloteros en Oaxaca 🚨



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Autoridades llegaron a la zona donde atacaron a "El Chuy"

Tras recibir el llamado por el ataque, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, FGEO, envió a la zona a un equipo de peritos y a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El personal acordonó la escena del crimen para levantar casquillos y tomar los primeros testimonios de vecinos que escucharon los disparos.

¿El ataque contra "Chuy" fue directo?

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, declaró en la Mesa de Seguridad que el crimen tiene características de una agresión directa hacia la pareja.

Por esta razón, el funcionario dijo que las investigaciones deben ir más allá de los autores materiales para saber la causa del ataque.

Investigan entorno de "Chuy" y Rosalba

La fiscalía estatal informó que analiza el contexto, las relaciones y los antecedentes de ambas víctimas para empezar con líneas de investigación.

Las autoridades buscan saber el móvil del homicidio de los dos comerciantes semifijos que trabajaban vendiendo elotes en el centro de la ciudad.

Buscan a los responsables del asesinato de "El Chuy"

Las autoridades comentaron que tienen operativos de inteligencia y campo en la zona para ubicar a los agresores.

La fiscalía comentó que trabaja con protocolos para dar con los responsables y evitar que el caso quede impune.