En Portugal prohíben al jefe llamar después del horario de trabajo

El Parlamento de Portugal aprobó una nueva ley en apoyo de los trabajadores, en la que prohíbe que el jefe llame a los empleados fuera de su horario de trabajo, salvo en casos de “fuerza mayor”.

La nueva ley estipula que el empleador debe respetar la privacidad de los trabajadores y su tiempo en familia, por lo que las empresas no podrán contactar a ningún empleado después de terminar su jornada laboral.

Asimismo, dicha ley especifica que toda violación a esta norma constituye una “falta grave” y la compañía podría hacerse acredora de un amulta por incumplir con el reglamento laboral, que tiene como objetivo ofrecer una conciliación de la vida laboral y personal.

El Parlamento de Portugal aprobó la ley el pasado viernes y entró en vigor al día siguiente para regular el trabajo tanto en casa como presencial en el país europeo.

Portugal regula la forma de trabajar en casa

Esta nueva política forma parte de la legislación que regula el trabajo desde casa en Portugal, el cual incrementó durante la pandemia.

La nueva ley también señala que el jefe debe proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para que puedan cumplir con su horario de trabajo de forma remota y las empresas deberán reembolsar cualquier gasto adicional que haga el empleado, lo que incluye la factura de la luz y el internet.

|Pixabay

El jefe también tiene prohibido monitorear a los trabajadores mientras trabajan en casa, sin embargo, los diputados de Portugal rechazaron autorizar que los empleados apaguen los dispositivos relacionados con la empresa aunque estén fuera de su horario de trabajo.

Portugal es el primer país europeo en modificar sus leyes laborales debido al trabajo en casa como resultado de la pandemia, pero no es el primero en prohibir que el jefe se comunique con los trabajadores fuera del horario de trabajo.

En 2017, Francia autorizó el derecho a ignorar los correos electrónicos laborales una vez que los trabajadores terminaran su jornada laboral.

